З росії пішов провідний міжнародний виробник гігієнічних товарів

Шведський виробник товарів для гігієни та здоров'я Essity вирішив відмовитися від бізнесу в росії та припинити діяльність у цій країні. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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«Essity підписала угоду з покупцем, і тепер угоду схвалено російською владою. Очікується, що угода буде завершена у другому кварталі 2023 року», — сказано в ній.

Зазначається, що компанія розпочала роботу з виходу з російського ринку у квітні минулого року. А знецінювання своїх російських активів у 2022 році Essity оцінює близько 1,7 мільярда шведських крон (145 мільйонів євро). Чисті продажі Essity у Росії склали 2002 року приблизно 2% від загального обсягу чистих продажів групи.

«Про вплив угоди на загальний дохід буде повідомлено після завершення трансакції, проте не очікується, що це матиме суттєвий фінансовий вплив», — зазначили в Essity.

Зазначимо, що Essity є одним із найбільших виробників товарів повсякденного попиту, зокрема найбільшим у Європі виробником туалетного паперу. Також виготовляє дитячі підгузки, жіночі прокладки, паперові рушники та інші гігієнічні товари.

Компанія володіє такими брендами як TENA, Tork Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda та Zewa.

Її продукція продається приблизно у 150 країнах світу, а чисельність співробітників складає близько 48 тисяч. Чистий обсяг продажів Essity у 2022 році становив близько 156 мільярдів шведських крон (15 мільярдів євро).