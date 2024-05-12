Повернення військовозобов'язаних Україні може вдарити по економіці Польщі: що писали західні ЗМІ про Україну цього тижня

Угорщина не братиме участі у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, який запропонував створити генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Reuters.

«Угорщина залишиться осторонь божевільного плану НАТО (мова про фонд для України — ред.), незважаючи на весь тиск», — сказав Сійярто.

Таким чином він підтвердив позицію прессекретаря уряду Угорщини Золтана Ковача, який заявляв, що Будапешт не підтримає жодних пропозицій НАТО, які нібито «можуть наблизити Альянс до війни або перетворити його з оборонної на наступальну коаліцію».

Forbes: Повернення військовозобов'язаних Україні може вдарити по економіці Польщі

Допомога Польщі Україні у питанні повернення військовозобов'язаних українців може негативно вплинути на польську економіку. Про це повідомляє Forbes.

За словами видання, відповідний крок негативно вплине на польську економіку, оскільки тисячі громадян України будуть змушені покинути свої робочі місця. Також зростають побоювання й через те, що частина військовозобов'язаних намагатиметься втекти з Польщі.

Le Progres: ЄС найближчим часом посилить допомогу Україні, доставить більше техніки

Європейський союз найближчими тижнями може посилити допомогу України та доставити більше техніки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Progres.

За словами Макрона, Захід повинен більше допомагати Україні. При чому він підкреслив, що найближчими тижнями планується посилення допомоги.

ERR: В Естонії зменшилась кількість українських біженців

В Естонії фіксується зменшення кількості біженців з України, які приїхали до країни через повномасштабну війну росії проти України. Про це повідомляє ERR з посиланням на дані Департамента поліції та прикордонної охорони Естонії.

За даними естонського відомства, така ситуація фіксується за останні шість місяців.

З початку повномасштабного вторгнення до Естонії прибули майже 160 тисяч українських біженців.