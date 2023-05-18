Перший пішов: у США штат Монтана заборонив TikTok

Губернатор штату Монтана Грег Джанфорте в середу підписав закон про заборону китайськоъ платформи TikTok від компанії ByteDance. Таким чином Монтана стала першим штатом в США, який заборонив популярний застосунок для коротких відео. Про це повідомляє Reuters.

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Причина заборони

У штаті хочуть захистити жителів від ймовірного збору даних з боку Китаю. Компаніям Google і Apple буде заборонено пропонувати TikTok у своїх магазинах на території штату, але це не накладатиме жодних санкцій на осіб, які користуються застосунком. Заборона набуде чинності 1 січня 2024 року.

На території штату Монтана заявили, що TikTok може зіткнутися зі штрафами за кожне порушення і додатковими штрафами в розмірі $10 000 в день, якщо він порушуватиме заборону. Магазини Apple і Googl також можуть бути оштрафовані на $10 000 за кожне порушення в день, якщо вони порушать заборону.

Раніше TikTok заявив, що новий закон «порушує права жителів Монтани, передбачені Першою поправкою (до Конституції США, — ред.), незаконно забороняючи TikTok», і заявив, що «продовжить працювати над захистом прав користувачів в Монтані і за її межами».

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У останні роки TikTok, який налічує понад 150 млн користувачів у США, зіткнувся з дедалі частішими закликами законодавців і чиновників заборонити застосунок по всій країні через побоювання щодо потенційного впливу китайського уряду на платформу.

Але досі заклики заборонити TikTok по всій країні або надати адміністрації Байдена нові повноваження для боротьби з TikTok чи його заборони в Конгресі не просунулися.

Колишній президент США Дональд Трамп намагався заборонити нові завантаження TikTok і WeChat за допомогою наказу Міністерства торгівлі. Проте у 2020 році ця спроба була заблокована кількома судами і так і не набула чинності.

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