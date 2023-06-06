Swarovski подає заявку на торговельну марку для потенційних активів метавсесвіту

Австрійська компанія Swarovski, яка спеціалізується на виробництві розсипних кристалів та прикрас, може зробити стрибок у метавсесвіт завдяки нещодавнім заявкам на торгові марки для ряду продуктів, поданим 30 травня. Про це повідомляє Crypto.News.

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Swarovski занурюється в Web3 із застосуванням торгових марок Metaverse, що свідчить про інтерес компанії до віртуального світу та потенційне розширення в нові галузі.

Відомий ювелірний бренд прагне захистити широкий спектр продуктів, включаючи косметику, окуляри віртуальної реальності та цифрові файли, автентифіковані NFT.

Цей крок Swarovski узгоджується з його поточною стратегією оновлення, яка зосереджена на прибутковості та пошуку нових талантів.

Заявка на торговельну марку Swarovski передбачає захист широкого спектру продуктів. Вони переходять у світ немедичної косметики (IC003) та окулярів віртуальної реальності (IC009).

Крім того, вони також досліджують сферу NFT, подаючи заявку на цифрові файли, які можна завантажити, включаючи звукозаписи та відеозаписи модних показів, відео та меми, усі вони підтверджені NFT.

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Swarovski також прагне надавати віртуальні товари, які можна завантажити, пропонуючи файли зображень дорогоцінного каміння, імітацій, ювелірних виробів та аксесуарів, годинників, канцелярських товарів, ручок і письмового приладдя, окулярів, модних аксесуарів, одягу, взуття, головних уборів і сумок.

Крім того, компанія подає документи на дорогоцінні метали та їх сплави, ювелірні вироби та годинникові інструменти під IC014.

Важливо зауважити, що подання заявки на торговельну марку не обов’язково означає випуск лінії NFT. Однак це свідчить про те, що Swarovski може розглядати цей крок у майбутньому.