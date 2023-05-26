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26 травня 2023, 13:04 Читать на русском

Китай запустив державну платформу для метавсесвіту

Столиця китайської провінції Цзянсу Нанкін запустила нову платформу метавсесвіту, яку підтримує уряд. Зокрема, платформа технологій і додатків China Metaverse має на меті сприяти розвитку сектора по всій країні. Про це повідомляє Watcher.Guru.

Столиця китайської провінції Цзянсу Нанкін запустила нову платформу метавсесвіту, яку підтримує уряд.
Фото: pixabay.com

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Нову програму очолює Нанкінський університет інформаційних і наукових технологій (NUIST). Засновники платформи представляють різноманітні академічні установи та компанії, орієнтовані на метавсесвіт, по всій країні.

Крім того, планується об'єднати ресурси різних наукових підприємств та установ по всьому Китаю.

Метавсесвіт — це віртуальний простір, який містить безліч віртуальних світів. Крім того, він часто включає аспекти доповненої та віртуальної реальності для користувачів. Крім того, цифровий простір дозволяє цим користувачам взаємодіяти один з одним у цифровому середовищі.

Останніми роками Китай намагався досягти значних успіхів у розвитку свого метавсесвіту. Зокрема, у лютому 2023 року місто Нанкін показало масштабну стратегію метавсесвіту, яка передбачає отримання доходів у розмірі 130 млрд юанів вже наприкінці 2025 року.

Читайте також: Метавсесвіт збільшить ВВП Азії на $1,4 трильйона на рік — звіт Deloitte

Шанхай також прагне розвивати свою індустрію метавсесвіту. Крім того, місто прагне розвитку в цьому секторі з аналогічних фінансових причин. Хоча Китай підтримує дуже суворі нормативні стандарти для цифрових активів і NFTS, однак він також говорив про силу Web3 і потенціал індустрії цифрових технологій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
26 травня 2023, 13:10
#
Ну, а чпм ще зайнятися в 15-ти хвилинному місті?
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