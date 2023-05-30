Популярність штучного інтелекту спровокувала дефіцит на чіпи

Попит на графічні чіпи або графічні процесори, що використовуються для штучного інтелекту (ШІ), суттєво перевищив пропозицію завдяки успіху чат-бота ChatGPT. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Доступ до десятків тисяч передових графічних чіпів має вирішальне значення для компаній, які навчають великі моделі ШІ. За словами засновників, без них робота над великими мовними моделями, що лежать в основі штучного інтелекту, йде набагато повільніше.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що було б краще, якби менше людей використовували ChatGPT.

Дефіцит

«Графічні процесори наразі дістати значно важче, ніж наркотики», — заявив Ілон Маск на саміті ради директорів.

Стартапи скорочують свої моделі ШІ, щоб зробити їх ефективнішими. Вони купують власні фізичні сервери з відповідними графічними чіпами або переходять на менш популярні хмарні провайдери, такі як Oracle.

За даними джерел, раніше цього року стартапам, які потребують Oracle, раптово повідомили, що Маск розкупив більшу частину вільного серверного простору Oracle.

Нагадаємо, що Маск працює над власним конкурентом OpenAI під назвою X.AI.

За оцінками аналітиків UBS, для більш ранньої версії ChatGPT потрібно близько 10 тисяч графічних чіпів. За оцінками Маска, для оновленої версії потрібно втричі-впʼятеро більше передових процесорів Nvidia.

Nvidia заявила, що розширює свої поставки, щоб задовольнити зростаючий попит, але експерти очікують, що дефіцит збережеться як мінімум до наступного року.

Зростання акцій Nvidia

Попит на продукцію Nvidia призвів до зростання акцій компанії приблизно на 167%. Виробники серверів та їх прямі клієнти кажуть, що їм доводиться чекати понад шість місяців, щоб отримати новітні графічні чіпи Nvidia.

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Генеральний директор Supermicro, одного з найбільших виробників серверів, заявив, що кількість невиконаних замовлень на системи з графічними чіпами досягла найвищого рівня за всю історію, і що компанія поспішає збільшити виробничі потужності.