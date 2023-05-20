Instagram готує конкурента Twitter

Instagram планує випустити текстовий застосунок, який буде конкурувати з Twitter. Компанія може представити його вже в червні цього року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Наразі Instagram тестує проект зі знаменитостями та впливовими особами. За словами одного з джерел, застосунок протягом кількох місяців був таємно доступний для вибраних розробників.

За інформацією агентства, новий сервіс не стане частиною Instagram, проте облікові записи у двох застосунках можна буде зв'язати.

Викладач соціального маркетингу і маркетингу впливу в UCLA Лія Хаберман навіть опублікувала знімок екрана раннього опису нового застосунку.

«Історично ми знаємо, що Meta (материнська компанія Facebook та Instagram, — ред.) любить пробувати та відтворювати функції з інших додатків і інструментів сторонніх розробників на основі того, що вони вважають популярним серед своїх користувачів», — заявила Хаберман.

Вона нагадала, що власник Twitter Ілон Маск говорив про перетворення Twitter на «застосунок для всього» з багатьма функціями, окрім інформаційних публікацій.

«Виходячи з досвіду запозичення Meta з інших платформ, набагато більш імовірно, що вони досягнуть цього першими, консолідуючи весь цей досвід, який вони створюють», — наголосила вона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що колишній виконавчий директор компанії Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу соцмережі, яку купив Ілон Маск — децентралізована платформа Bluesky вийшла на Android.

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