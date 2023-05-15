Засновник ChatGPT почав пошук $100 мільйонів для криптопроєкту Worldcoin

Сем Альтман, який розробив чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT компанії OpenAI, веде переговори з інвесторами про залучення близько $100 млн для криптовалютного проєкту Worldcoin, повідомляє The Financial Times з посиланням на свої джерела.

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Що відомо про проєкт

Компанія Worldcoin була заснована Альтманом та Алексом Бланією у 2019 році. Вона планує використати технологію сканування очей для ідентифікації користувачів.



Розробники Worldcoin заявляють, що це вирішить дві проблеми, що виникли у зв'язку з розвитком технологій штучного інтелекту (ШІ). Система розрізнятиме людей та ботів, а також надасть «форму загального базового доходу, який може компенсувати втрату робочих місць, спричинену повсюдним використанням ШІ».



Технологія сканує райдужну оболонку ока і на основі цього створює для користувача цифровий ідентифікатор World ID, який він зможе використовувати у широкому спектрі повсякденних додатків без розкриття особистості, заявляють у компанії. Також стверджується, що Worldcoin не зберігатиме скани райдужної оболонки ока, що виключає ризики втрати конфіденційних даних.

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Автори проєкту обіцяють, що після того, як користувач створить ідентифікатор, він зможе безкоштовно отримати токени Worldcoin. Проєкт, запущений у бета-версії, протягом наступних шести тижнів готується розгорнути блокчейн і розпочати транзакції.



До групи інвесторів, від яких Альтман розраховує отримати $100 млн, входять як старі, так і нові учасники, повідомляють джерела, не називаючи конкретних компаній.

Серед попередніх інвесторів компанії — Khosla Ventures та криптофонд Andreessen Horowitz. Раніше проєкт також фінансували засновник FTX Сем Бенкман-Фрід та інтернет-підприємець Рід Хоффман.



У лютому ЗМІ повідомляли, що Альтман вів переговори про залучення $120 млн при оцінці проєкту $3 млрд. В обох випадках у Worldcoin відмовилися коментувати повідомлення про збір коштів.



Незважаючи на загальне зниження інвестицій у галузь криптовалют, проєкти, пов'язані з ШІ, привертають широку увагу інвесторів, стверджують експерти. Наприкінці березня криптопроєкт Fetch.ai залучив $40 млн для розвитку штучного інтелекту від інвестиційної фірми DWF Labs.