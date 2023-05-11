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11 травня 2023, 15:32 Читать на русском

TikTok відклала запуск торгової платформи у США

Китайська материнська компанія TikTok — ByteDance — відклала запуск своєї торгової платформи в США, оскільки занепокоєння щодо майбутнього застосуноку для обміну відео відлякує продавців від приєднання. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Китайська материнська компанія TikTok — ByteDance — відклала запуск своєї торгової платформи в США, оскільки занепокоєння щодо майбутнього застосуноку для обміну відео відлякує продавців від приєднання.
Фото: yaizakon.com.ua

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За словами джерел, знайомих з ситуацією, ByteDance відклала відкриття магазину для всіх продавців, яке спочатку планувалося на ранню весну з кінцевим терміном до червня.

За словами співрозмовників, фактична дата запуску може бути відкладена через занепокоєння продавців щодо можливої заборони застосунку в США та повільного впровадження електронної комерції в прямому ефірі під час стрімінгу.

Після попереднього тестового запуску серед невеликого пулу обраних продавців наприкінці минулого року TikTok щосили намагався залучити більше продавців, відклавши другу фазу розширення до кінця березня.

При цьому ByteDance націлена на нові джерела доходів і реструктурувала низку напрямів бізнесу для підвищення ефективності, оскільки Пекін посилив нагляд за інтернет-сектором Китаю.

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За словами співрозмовників видання, ByteDance, як і раніше, отримує понад 80% свого доходу від Китаю, однак зростання його флагманських додатків — агрегатора новин Jinri Toutiao та китайської версії TikTok, Douyin — зупинилося на переповненому та конкурентному ринку.

Повідомляється також, що керівники ByteDance стурбовані тим, що користувачі можуть відмовитися від TikTok на користь таких альтернатив, як Instagram Reels і YouTube Shorts, і запустили в США ще один додаток — Lemon8, що поєднує в собі елементи Instagram і Pinterest.

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Джерело: Мінфін
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