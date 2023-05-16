Компанія OpenAI, відповідальна за створення чат-бота ChatGPT, готується випустити нову мовну модель штучного інтелекту з відкритим кодом. Про це повідомляє The Information з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.
OpenAI готує нову модель штучного інтелекту з відкритим кодом
► Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Чат-бот ChatGPT від OpenAI привернув широку увагу в Силіконовій долині, оскільки інвестори бачать генеративний штучний інтелект як наступну сферу зростання для технологічних компаній.
Інвестиції в OpenAI
У січні Microsoft оголосила про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, поглиблюючи свої зв’язки зі стартапом і готуючи основу для більшої конкуренції з конкурентом Alphabet.
Читайте також: OpenAI залучила $300 мільйонів інвестицій з оцінкою $27−29 мільярда
Крім цього, Meta зараз поспішає приєднатися до конкурентів Microsoft і Google у випуску генеративних продуктів штучного інтелекту, здатних створювати людський текст, мистецтво та інший контент.
При цьому у звіті зазначається, що OpenAI навряд чи випустить модель, яка буде конкурентоспроможною GPT.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод на 10% знижку: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі