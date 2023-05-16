OpenAI готує нову модель штучного інтелекту з відкритим кодом

Компанія OpenAI, відповідальна за створення чат-бота ChatGPT, готується випустити нову мовну модель штучного інтелекту з відкритим кодом. Про це повідомляє The Information з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

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Чат-бот ChatGPT від OpenAI привернув широку увагу в Силіконовій долині, оскільки інвестори бачать генеративний штучний інтелект як наступну сферу зростання для технологічних компаній.

Інвестиції в OpenAI

У січні Microsoft оголосила про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, поглиблюючи свої зв’язки зі стартапом і готуючи основу для більшої конкуренції з конкурентом Alphabet.

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Крім цього, Meta зараз поспішає приєднатися до конкурентів Microsoft і Google у випуску генеративних продуктів штучного інтелекту, здатних створювати людський текст, мистецтво та інший контент.

При цьому у звіті зазначається, що OpenAI навряд чи випустить модель, яка буде конкурентоспроможною GPT.

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