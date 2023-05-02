OpenAI залучила $300 мільйонів інвестицій з оцінкою $27-29 мільярда

Компанія OpenAI, відповідальна за створення чат-бота ChatGPT, завершила успішний продаж акцій на суму понад $300 мільйонів. Згідно зі звітом TechCrunch, продаж проводився за оцінкою від $27 до $29 мільярдів, причому кілька відомих компаній венчурного капіталу придбали нові акції. Про це пише dev.ua.

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Що відомо про залучення інвестицій

Серед венчурних компаній, які брали участь у продажу, були Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive і K2 Global.

Згідно з TechCrunch, джерело, знайоме з цим питанням, також заявило, що Founders Fund інвестував у компанію. Цей раунд послідував за інвестиціями у розмірі $10 мільярдів, зробленими Microsoft на початку цього року.

Нове фінансування дозволить OpenAI продовжити свою роботу в галузі штучного інтелекту та машинного навчання. OpenAI був в авангарді досліджень штучного інтелекту з моменту свого створення в 2015 році та зробив значний внесок у цю сферу, включаючи розробку мовної моделі GPT, яка використовується в чат-боті ChatGPT.

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