У Києві відкриють зачинені з початку війни вестибюлі на десяти станціях метро

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко затвердив рішення відкрити орієнтовно з 14 травня тимчасово закриті вестибюлі станцій столичного метрополітену. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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На яких станціях відкриють вестибюлі

Усі виходи та входи будуть відкриті на станціях:

«Чернігівська»;

«Лівобережна»;

«Нивки»;

«Святошин»;

«Героїв Дніпра»;

«Оболонь»;

«Контрактова площа»;

«Васильківська»;

«Харківська»;

«Позняки».

«Рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном», — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Києві з 1 квітня знову почала працювати станція метро «Гідропарк», але відкрились не всі вестибюлі, а тільки № 1.

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