Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко затвердив рішення відкрити орієнтовно з 14 травня тимчасово закриті вестибюлі станцій столичного метрополітену. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
У Києві відкриють зачинені з початку війни вестибюлі на десяти станціях метро
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На яких станціях відкриють вестибюлі
Усі виходи та входи будуть відкриті на станціях:
- «Чернігівська»;
- «Лівобережна»;
- «Нивки»;
- «Святошин»;
- «Героїв Дніпра»;
- «Оболонь»;
- «Контрактова площа»;
- «Васильківська»;
- «Харківська»;
- «Позняки».
«Рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном», — заявив начальник КМВА Сергій Попко.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у Києві з 1 квітня знову почала працювати станція метро «Гідропарк», але відкрились не всі вестибюлі, а тільки № 1.
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