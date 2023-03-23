У Києві відновлять роботу станції метро «Гідропарк»

У Києві з 1 квітня знову почне працювати станція метро «Гідропарк», але відкриються не всі вестибюлі, а тільки № 1. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Telegram .

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«З 1 квітня відновлюємо роботу станції метро „Гідропарк“ для пасажирів. Працюватиме поки що вестибюль № 1», — розповів Кличко.

При цьому він уточнив, що поїзди як і раніше, проїжджатимуть повз станцію «Дніпро».

Закриття під час повітряних тривог

Міський голова зазначив, що «Гідропарк» закриватимуть під час повітряних тривог, оскільки станція розташована на наземній частині метрополітену.

«Укриттями для населення є лише підземні станції. А потяги під час тривог не курсують по наземних ділянках для безпеки пасажирів», — додав він.

Рух поїздів «червоною» гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що з 26 березня громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше.