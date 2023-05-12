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12 травня 2023, 12:29 Читать на русском

Ілон Маск залишає посаду гендиректора Twitter. Хто стане новим CEO компанії

Американський мільярдер Ілон Маск йде з посади генерального директора Twitter. Нова кандидатура вже знайдена. Про це Маск заявив на своїй сторінці в Twitter.

Американський мільярдер Ілон Маск йде з посади генерального директора Twitter.
Фото: ms.detector.media

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«Радий повідомити, що я найняв нового CEO для X/Twitter. Вона приступить до роботи через приблизно 6 тижнів», — написав Маск.

Мільярдер додав, що сам виконуватиме обов’язки виконавчого голови та технічного директора та наглядатиме за продуктами, програмним забезпеченням та системними адміністраторами.

Хто стане новим гендиректором Twitter

І хоча Маск не назвав ім'я нової гендиректорки, за даними видання Axios, посаду CEO Twitter займе Лінда Яккаріно. Журналісти стверджують, що Маск та Яккаріно ведуть переговори вже понад місяць. Вони також разом виступали на кількох конференціях.

В Україні її імʼя звучало не часто, але у США її називають ветераном комерційної команди компанії NBCUniversal. Журналісти описують Яккаріно як одного з найпотужніших менеджерів з продажу реклами, що має чималий досвід та експертизу в індустрії.

Експерти вважають, що Яккаріно — гарний вибір. За час перебування на посаді керівника Twitter Маск відлякав значну частину колишніх рекламодавців, деяким також не сподобались зміни у політиці компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в середу, 10 травня, в соцмережі Twitter дебютували зашифровані DM (особисті повідомлення в Twitter). Це означає, що лише відправник і одержувач зможуть побачити такі повідомлення.

Також користувачі Twitter незабаром зможуть здійснювати голосові та відеодзвінки на платформі, використовуючи свій ідентифікатор в соцмережі.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Alpenstein
Alpenstein
12 травня 2023, 15:12
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Поматросіл
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