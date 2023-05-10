Twitter запустив зашифровані особисті повідомлення, а згодом з'являться дзвінки та відеочат

В середу, 10 травня, в соцмережі Twitter дебютують зашифровані DM (особисті повідомлення в Twitter). Це означає, що лише відправник і одержувач зможуть побачити такі повідомлення. Про це повідомляє пресслужба Twitter.

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За словами генерального директора Twitter Ілона Маска, зашифровані особисті повідомлення не зможе перехопити ніхто, ні співробітники соцмережі, ні сам Маск.

«Я не можу побачити ваші DM, навіть якщо до моєї голови буде приставлений пістолет», — заявив Маск.

Маск додав, що у поточній версії програми користувачі можуть надсилати DM у відповідь на будь-яке повідомлення в треді (ланцюжок повідомлень) й використовувати будь-яку з реакцій емодзі.

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Дзвінки та відеочат

Також користувачі Twitter незабаром зможуть здійснювати голосові та відеодзвінки на платформі, використовуючи свій ідентифікатор в соцмережі.

«Ви можете спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону», — зазначив Маск.

Наразі в аудіокімнатах Twitter Spaces можна відправляти голосові повідомлення, але вони публічні та доступні для групових чатів. Нові можливості передбачені для приватних розмов між користувачами Twitter.

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