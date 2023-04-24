Twitter повертає знаменитостям «синю галочку» без сплати за підписку

Twitter безкоштовно додав сині позначки верифікації знаменитостям, у яких більше мільйона підписників, а також сторінкам померлих знаменитостей та акаунтам, які з ними пов'язані. Про це повідомляє Engadget.

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Хто отримав галочку

Серед користувачів, які отримали верифікацію, але стверджують, що не платили за цю послугу, — письменник Ніл Ґейман, актор Рон Перлман, Массачусетський технологічний інститут і комік у Twitter — Dril.

Хоча згодом Dril втратив синю позначку, схоже через те, що Пол Докні, письменник, який керує акаунтом, змінив ім'я на slave to Woke.

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Крім того, акаунти, які колись належали Чедвіку Боузману, Кобі Браянту та Ентоні Бурдену — знаменитостям, які померли задовго до того, як Маск поглинув Twitter, — також були повторно верифіковані.

Таке саме повідомлення з'являється, якщо натиснути на будь-яку з синіх «галочок», пов'язаних з цими акаунтами. «Цей акаунт підтверджено, оскільки він підписаний на Twitter Blue і підтверджено його номер телефону».

Багато з тих, хто отримав свою «галочку» безкоштовно, засмучені тим, що складається враження, що вони заплатили за Twitter Blue і прив'язали свій номер телефону.

Нагадаємо

Як відомо, раніше Twitter почала відбирати «галочки», які підтверджують верифікацію облікових засобів, у тих користувачів, які за них не платять. Вартість послуги — $8 на місяць.