Уоррен Баффет порівняв штучний інтелект з атомною бомбою

Американський мільярдер Уоррен Баффет порівняв штучний інтелект (ШІ) зі створенням атомної бомби та висловив тривогу з приводу швидкого розвитку технологій. Про це він розповів на щорічних зборах акціонерів Berkshire Hathaway, повідомляє Business Insider.

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Баффет скептично сприйняв здатність ШІ замінити людей. Однак він визнав широкі можливості технології, попри деякі обмеження.

«Він може робити все, що завгодно. І коли щось може робити все, що завгодно, я трохи турбуюся», — сказав Баффет.

Створення ШІ мільярдер порівняв із ядерною зброєю та перефразував цитату Альберта Ейнштейна про розщеплення атома. Ейнштейн зазначив, що бомба «змінила все, крім нашого способу мислення».

«ШІ може змінити все у світі, за винятком того, як думають і поводяться люди, і це великий крок уперед», — сказав Баффет.

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Баффет довгий час був затятим противником ядерної зброї. Протягом десятиліть він неодноразово висловлювався про його небезпеку та заявляв, що віддав би всі свої гроші на зниження ймовірності атак, якби знав, як це зробити.

У квітневому інтерв'ю CNBC Баффет сказав, що перспектива нової пандемії чи ядерної війни не дає йому спати ночами.

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