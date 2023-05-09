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9 травня 2023, 9:48 Читать на русском

Баффет акціонерам: у біткоїна немає шансів стати світовою резервною валютою

Люди можуть втрачати віру в долар, але це не означає, що світовою резервною валютою може стати биткоїн. Про це заявив мільярдер Уоррен Баффетт на щорічних зборах акціонерів Berkshire Hathaway, пише Forklog.

Люди можуть втрачати віру в долар, але це не означає, що світовою резервною валютою може стати биткоїн.

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Він уточнив, що не бачить кандидатів на заміну долара США у ролі світової резервної валюти. При цьому Баффетт назвав «божевіллям» подальший друк грошей. З ним погодився віцеголова Berkshire Hathaway Чарльз Манґер.

«У якийсь момент друк грошей для покупки човнів стане контрпродуктивним», — заявив він.

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Баффетт впевнений, що топменеджмент First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Bank повинен понести відповідальність за проблеми, що виникли в роботі банків.

Читайте також: Уоррен Баффет назвав біткоїн «ігровим токеном»

Він також висловив довіру голові Федеральної резервної системи США Джерому Пауелл. За словами Баффетта, ніхто не розуміє ситуацію з держборгом краще за голову регулятора.

Критик криптовалюти

Мільярдер відомий своєю критикою криптоіндустрії. У лютому 2020 року він назвав біткоїн «повним нулем», який не має цінності. У травні 2022 року він заявив, що відмовився від гіпотетичної можливості купити всі BTC за $25.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Баффетт назвав біткоїн «ігровим токеном».

Раніше Мангер запропонував США наслідувати приклад Китаю і заборонити криптовалюти.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+45
bonv
bonv
9 травня 2023, 10:54
#
Старість і сила привички:)
+
0
Archebald
Archebald
9 травня 2023, 11:07
#
Стара гвардія наказала новачків за необдуману поведінку.
А також показала всім хто в домі хазаїн.
Про фінасову піраміду під назвою кріпта сказав правду.
+
+15
19226191
19226191
9 травня 2023, 11:09
#
Бичача новина, купуйте біткоін зараз, хто ще не встиг
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