Баффет акціонерам: у біткоїна немає шансів стати світовою резервною валютою

Люди можуть втрачати віру в долар , але це не означає, що світовою резервною валютою може стати биткоїн. Про це заявив мільярдер Уоррен Баффетт на щорічних зборах акціонерів Berkshire Hathaway, пише Forklog.

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Він уточнив, що не бачить кандидатів на заміну долара США у ролі світової резервної валюти. При цьому Баффетт назвав «божевіллям» подальший друк грошей. З ним погодився віцеголова Berkshire Hathaway Чарльз Манґер.

«У якийсь момент друк грошей для покупки човнів стане контрпродуктивним», — заявив він.

Баффетт впевнений, що топменеджмент First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Bank повинен понести відповідальність за проблеми, що виникли в роботі банків.

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Він також висловив довіру голові Федеральної резервної системи США Джерому Пауелл. За словами Баффетта, ніхто не розуміє ситуацію з держборгом краще за голову регулятора.

Критик криптовалюти

Мільярдер відомий своєю критикою криптоіндустрії. У лютому 2020 року він назвав біткоїн «повним нулем», який не має цінності. У травні 2022 року він заявив, що відмовився від гіпотетичної можливості купити всі BTC за $25.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Баффетт назвав біткоїн «ігровим токеном».

Раніше Мангер запропонував США наслідувати приклад Китаю і заборонити криптовалюти.