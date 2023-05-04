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4 травня 2023, 17:48 Читать на русском

TikTok віддаватиме авторам контенту половину доходу від відеореклами

TikTok заявив, що запускає новий продукт, який дозволить авторам контенту продавати рекламу разом зі своїми публікаціями та отримувати половину доходу, що є зміною для додатку для обміну відео, який історично був орієнтований на незалежних авторів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

TikTok заявив, що запускає новий продукт, який дозволить авторам контенту продавати рекламу разом зі своїми публікаціями та отримувати половину доходу, що є зміною для додатку для обміну відео, який історично був орієнтований на незалежних авторів.
Фото: yaizakon.com.ua

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Новий продукт

Продукт Pulse Premiere є частиною розвитку програми TikTok Pulse, яка дозволяє елітній групі авторів отримувати половину доходу від відеореклами, яка зʼявляється відразу після їх публікацій у TikTok.

Новий продукт пропонуватиме аналогічні переваги для акаунтів обраних користувачів, таких як Condé Nast, BuzzFeed та NBC.

Хоча Pulse доступний тільки для перших 4% постів його творців — на основі таких показників, як лайки, час перегляду та коментарі — новий продукт продаватиме рекламу для всіх постів від видавців, що беруть участь.

Можливість продавати рекламу в найпопулярнішому додатку соціальних мереж зʼявляється, коли багато брендів намагаються впоратися зі складними економічними умовами, що призводить до скорочення витрат та звільнень по всій галузі.

Для TikTok цей крок створює ще одну можливість отримання доходу для платформи та допомагає налагодити стосунки сайту з рекламодавцями і користувачами.

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«Йдеться про те, як ми можемо дійсно диверсифікувати наш портфель», — сказав Рей Цао, глобальний керівник стратегії монетизації продуктів у TikTok.

Новий рекламний продукт зʼявився у звʼязку з тим, що програма, яка належить пекінській компанії ByteDance, може бути заблокована в США через загрозу національній безпеці.

За словами Цао, для рекламодавців новий продукт покликаний забезпечити більшу прозорість щодо того, куди вони вкладають свої гроші.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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