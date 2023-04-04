Британія оштрафувала TikTok майже на $16 мільйонів

Офіс уповноваженого з питань інформації (ICO) стверджує, що TikTok не отримав згоду батьків приблизно 1,4 мільйона британських дітей віком до 13 років, які використовують платформу.

«Існують закони, які гарантують, що наші діти будуть у такій же безпеці в цифровому світі, як і у фізичному. TikTok не дотримувався цих законів. Як наслідок, приблизно мільйон дітей віком до 13 років отримали доступ до платформи, а TikTok збирав і використовував їхні персональні дані», — заявив уповноважений з питань інформації Великобританії Джон Едвардс.

У британській службі підкреслили, що TikTok не зробив достатньо, щоб перевірити, хто користується їхньою платформою, і не вжив достатніх заходів, щоб закрити доступ для неповнолітніх дітей.