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3 травня 2023, 18:22 Читать на русском

Керівників Google, Microsoft і OpenAI запросили до Білого дому на нараду щодо безпеки штучного інтелекту

Керівників Google, Microsoft, OpenAI та Anthropic запросили на зустріч з віце-президентом США Камалою Харріс та вищими посадовими особами адміністрації Джо Байдена, щоб обговорити ключові аспекти штучного інтелекту (ШІ) у четвер, 4 травня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Білого дому.

Керівників Google, Microsoft, OpenAI та Anthropic запросили на зустріч з віце-президентом США Камалою Харріс та вищими посадовими особами адміністрації Джо Байдена, щоб обговорити ключові аспекти штучного інтелекту (ШІ) у четвер, 4 травня.
Фото: pixabay.com

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У запрошенні зазначається, що Байден очікує, що компанії повинні переконатися в безпеці своїх продуктів, перш ніж робити їх доступними для громадськості.

Занепокоєння щодо швидкозростаючої технології штучного інтелекту включає в себе порушення конфіденційності, упередженість і побоювання, що вона може сприяти поширенню шахрайства та дезінформації.

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У квітні Байден заявив, що поки невідомо, чи є ШІ небезпечним, але підкреслив, що технологічні компанії несуть відповідальність за безпеку своїх продуктів. За його словами, соціальні мережі вже продемонстрували, якої шкоди можуть завдати потужні технології без належних гарантій.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ranet
Ranet
3 травня 2023, 22:16
#
Это как у родителей спросить, если ваш ребёнок будет с интеллектом, вы гарантирует безопасность общества от него? А когда он подрастёт? Если интеллектом управлять, то это уже не интеллект, а стадо. Хотя, похоже, все к этому и идёт))
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