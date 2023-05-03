Керівників Google, Microsoft і OpenAI запросили до Білого дому на нараду щодо безпеки штучного інтелекту

Керівників Google, Microsoft, OpenAI та Anthropic запросили на зустріч з віце-президентом США Камалою Харріс та вищими посадовими особами адміністрації Джо Байдена, щоб обговорити ключові аспекти штучного інтелекту (ШІ) у четвер, 4 травня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Білого дому.

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У запрошенні зазначається, що Байден очікує, що компанії повинні переконатися в безпеці своїх продуктів, перш ніж робити їх доступними для громадськості.

Занепокоєння щодо швидкозростаючої технології штучного інтелекту включає в себе порушення конфіденційності, упередженість і побоювання, що вона може сприяти поширенню шахрайства та дезінформації.

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У квітні Байден заявив, що поки невідомо, чи є ШІ небезпечним, але підкреслив, що технологічні компанії несуть відповідальність за безпеку своїх продуктів. За його словами, соціальні мережі вже продемонстрували, якої шкоди можуть завдати потужні технології без належних гарантій.

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