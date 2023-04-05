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5 квітня 2023, 19:47 Читать на русском

Приватні інвестиції у штучний інтелект у 2022 році у всьому світі скоротилися на 27%

Приватні інвестиції у технології штучного інтелекту (ШІ) призупинилися після десяти років зростання. У 2022 році приватні інвестиції у штучний інтелект у світі становили $91,9 млрд, що на 27% менше, ніж у 2021 році. Про це свідчать дані зі звіту Стенфордського університету.

Приватні інвестиції у технології штучного інтелекту (ШІ) призупинилися після десяти років зростання.
Фото: pixabay.com

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Загальна кількість заходів щодо фінансування, пов'язаних з ШІ, а також кількість нещодавно профінансованих ІІ-компаній також зменшилась. Проте загалом за останнє десятиліття інвестиції у ШІзначно зросли.

При цьому зазначається, що у 2022 році обсяг приватних інвестицій у ШІ був у 18 разів більший, ніж у 2013 році.

Лідери інвестицій у ШІ

США лідирують у світі за загальною кількістю обсягів приватних інвестицій у ШІ. Так, у 2022 році США інвестували $47,4 млрд, що приблизно в 3,5 раза більше ніж сума інвестицій Китаю ($13,4 млрд), який посідає друге місце з інвестицій в ШІ.

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Основні галузі інвестицій

  • У 2022 році основною областю ШІ з найбільшим обсягом інвестицій була медицина та охорона здоров'я ($6,1 млрд);
  • потім слідує управління даними, обробка та хмарні технології ($5,9 млрд);
  • фінтех перебуватиме на третьому місці ($5,5 млрд).
Джерело: Мінфін
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