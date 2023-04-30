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30 квітня 2023, 16:18 Читать на русском

Ватиканська бібліотека представить свої експонати у вигляді NFT токенів

Ватиканська апостольська бібліотека оголосила, що впровадить технологію блокчейна і NFT для оцифрування і збереження своєї колекції рукописів, книг та історичних документів. Про це пише Noworries.news.

Ватиканська апостольська бібліотека оголосила, що впровадить технологію блокчейна і NFT для оцифрування і збереження своєї колекції рукописів, книг та історичних документів.
Фото:noworries.news

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Що відомо

Бібліотека Ватикану запустила цей проєкт у співпраці з постачальником технологічних послуг NTT DATA. Зокрема, буде використовуватися його рішення для цифрового архівування «AMLAD».

Воно дасть змогу зберегти колекційні екземпляри бібліотеки як важливу частину історії людства, швидко знаходити потрібні документи та зробити оцифрований контент доступнішим для всього світу.

До колекції бібліотеки входить 1,6 млн друкованих книг, 80 000 творів, 300 000 монет і медалей, а також 150 000 гравюр і малюнків.

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В рамках першого кроку у вигляді невзаємозамінних токенів (NFT) будуть представлені фотографії 15 об'єктів культурної спадщини бібліотеки, з високим рівнем роздільної здатності. Зображення будуть супроводжуватися пояснювальними записами.

AMLAD являє собою вдосконалену бібліотеку метаданих і цифровий архів для музеїв і бібліотек. За допомогою цього рішення можна виконувати 3D-сканування, цифрову реставрацію та управляти метаданими, що дасть змогу максимально точно представити предмети культури в цифровій формі.

У майбутньому рішення AMLAD буде доступне для інших музеїв і бібліотек.

Джерело: Мінфін
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