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11 квітня 2023, 12:01 Читать на русском

Україна стане однією з перших країн світу, яка запустить NFT-марки

Верховна Рада в понеділок, 10 квітня, прийняла за основу законопроєкт № 8280 «Про внесення змін до Закону України „Про поштовий зв’язок“ (щодо врегулювання питання випуску цифрової марки)». Йдеться про запровадження NFT-марок.

Верховна Рада в понеділок, 10 квітня, прийняла за основу законопроєкт № 8280 «Про внесення змін до Закону України „Про поштовий зв’язок“ (щодо врегулювання питання випуску цифрової марки)».
Фото: freepik.com

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає, що з метою захисту авторських прав на зображення поштової марки, в Україні запровадять поняття «цифрова поштова марка», яка буде цифровою копією зображення поштової марки та яка не буде відноситись до знаків поштової оплати.

При ухваленні законопроєкта норми документа будуть врегульовувати питання використання цифрових копій зображень поштових марок.

Безкоштовний марафон для тих, хто хоче в IT, але ще сумнівається

«Буде визначено, що цифрова поштова марка є об'єктом образотворчого мистецтва та не є засобом оплати послуги поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, що надається призначеним оператором поштового зв’язку», — зазначається в пояснювальній записці.

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Коментар Укрпошти

«Цей закон дозволить Україні стати однією з перших країн світу, яка запустить NFT-марки, а головне — зібрати значні кошти на наші ЗСУ, щоб зовсім скоро ми змогли випустити цифрову марку, присвячену нашій перемозі. А поки чекаємо на друге читання і готуємось», — заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Для прикладу він показав NFT-марку Швейцарії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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