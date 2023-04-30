ChatGPT відновив роботу в Італії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

30 квітня 2023, 11:24 Читать на русском

ChatGPT відновив роботу в Італії

Чат-бот ChatGPT став доступним в Італії після того, як його розробник, американська компанія OpenAI, погодилася з вимогами італійського Національного управління захисту персональних даних привести роботу бота у відповідність до законодавства ЄС про захист персональних даних, пише газета Il Sole 24 Ore.

Чат-бот ChatGPT став доступним в Італії після того, як його розробник, американська компанія OpenAI, погодилася з вимогами італійського Національного управління захисту персональних даних привести роботу бота у відповідність до законодавства ЄС про захист персональних даних, пише газета Il Sole 24 Ore.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниМинулого тижня OpenAI надала всім користувачам можливість заборонити алгоритм навчання штучного інтелекту ChatGPT обробляти їх розмови.
Фото:vctr.media

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Минулого тижня OpenAI надала всім користувачам можливість заборонити алгоритм навчання штучного інтелекту ChatGPT обробляти їх розмови.

Однак регулятор має й інші вимоги, які OpenAI поки не виконала, зазначає газета. Зокрема, італійська влада вимагає дозволити зацікавленим сторонам, у тому числі тим, хто не є користувачами ChatGPT, вимагати виправлення або, якщо це технічно неможливо, видалення персональних даних, які неправильно згенеровані ботом.

Читайте також: Мінцифри тестує ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії»

Крім того, OpenAI має надати зацікавленим особам, які не є користувачами, можливість простим способом заборонити роботу використовувати їх дані.

Така ж можливість має бути й у користувачів бота, якщо вони нададуть законні підстави. OpenAI також має провести інформаційну кампанію, призначену для всіх, а не тільки користувачів ChatGPT, яка розповість, як видалити свої дані з бота.

Крім того, італійська влада вимагає від творців ChatGPT вимагати вік користувачів при реєстрації, а до кінця вересня розробити систему верифікації, яка заборонить доступ до робота особам молодше 13 років.

Нагадаємо

Влада Італії наприкінці березня першою у світі заборонила доступ до чат-боту ChatGPT. Заяву про це опублікувало Національне управління захисту персональних даних. Відомство також розпочало розслідування через можливе порушення американською компанією безпеки персональних даних.

Приводом для цього став витік, про який OpenAI повідомив у березні. У компанії розповіли, що були змушені тимчасово відключити ChatGPT через помилку в роботі бібліотеки з відкритим вихідним кодом, яка дозволила деяким користувачам бачити повідомлення інших людей, які спілкувалися з чат-ботом.

ChatGPT — багатозадачний чат-бот на основі нейромережі, здатний відповідати майже на будь-які запитання користувачів та писати текст за завданням. Свого конкурента ChatGPT 6 лютого презентувала Google. Сервіс Bard працює на нейромережі компанії LaMBDA.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті .

Промо-код на знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати краще, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами