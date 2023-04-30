ChatGPT відновив роботу в Італії

Чат-бот ChatGPT став доступним в Італії після того, як його розробник, американська компанія OpenAI, погодилася з вимогами італійського Національного управління захисту персональних даних привести роботу бота у відповідність до законодавства ЄС про захист персональних даних, пише газета Il Sole 24 Ore.

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Минулого тижня OpenAI надала всім користувачам можливість заборонити алгоритм навчання штучного інтелекту ChatGPT обробляти їх розмови.

Однак регулятор має й інші вимоги, які OpenAI поки не виконала, зазначає газета. Зокрема, італійська влада вимагає дозволити зацікавленим сторонам, у тому числі тим, хто не є користувачами ChatGPT, вимагати виправлення або, якщо це технічно неможливо, видалення персональних даних, які неправильно згенеровані ботом.

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Крім того, OpenAI має надати зацікавленим особам, які не є користувачами, можливість простим способом заборонити роботу використовувати їх дані.

Така ж можливість має бути й у користувачів бота, якщо вони нададуть законні підстави. OpenAI також має провести інформаційну кампанію, призначену для всіх, а не тільки користувачів ChatGPT, яка розповість, як видалити свої дані з бота.

Крім того, італійська влада вимагає від творців ChatGPT вимагати вік користувачів при реєстрації, а до кінця вересня розробити систему верифікації, яка заборонить доступ до робота особам молодше 13 років.

Нагадаємо

Влада Італії наприкінці березня першою у світі заборонила доступ до чат-боту ChatGPT. Заяву про це опублікувало Національне управління захисту персональних даних. Відомство також розпочало розслідування через можливе порушення американською компанією безпеки персональних даних.

Приводом для цього став витік, про який OpenAI повідомив у березні. У компанії розповіли, що були змушені тимчасово відключити ChatGPT через помилку в роботі бібліотеки з відкритим вихідним кодом, яка дозволила деяким користувачам бачити повідомлення інших людей, які спілкувалися з чат-ботом.

ChatGPT — багатозадачний чат-бот на основі нейромережі, здатний відповідати майже на будь-які запитання користувачів та писати текст за завданням. Свого конкурента ChatGPT 6 лютого презентувала Google. Сервіс Bard працює на нейромережі компанії LaMBDA.

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