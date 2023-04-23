Стівенг Кінг пропонує Маску переказувати гроші за його синю галочку у Twitter на допомогу Україні

Американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику Twitter Ілону Маску віддавати $8, які він платить за його синю галочку верифікації у соцмережі, у фонд Сергія Притули, який займається допомогою української армії.

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«Це всього вісім доларів, тож, можливо, містер Маск міг би ще додати трохи», — написав Кінг.

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It's only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more. — Stephen King (@StephenKing) April 22, 2023

Сергій Притула відреагував на цю пропозицію: «Привіт, Стівене, це чудова ідея. Дуже дякую! Допоможемо Україні боротися за свободу разом!» — написав він у коментарі.

Hey Steven, that’s a great idea;))

Thank you so much! Let’s help Ukraine fight for freedom together!

We would appreciate any donations here:https://t.co/HviFQIg922 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 22, 2023

Нагадаємо

21 квітня Twitter почав видаляти у користувачів сині галочки верифікованих облікових записів. Після того, як Маск купив соцмережу у жовтні, Twitter ввів оплату $8 за галочку.

Підприємець попередив, що користувачі, які не підпишуться на Twitter Blue, втратять значок верифікації на початку квітня.