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23 квітня 2023, 14:41 Читать на русском

Стівенг Кінг пропонує Маску переказувати гроші за його синю галочку у Twitter на допомогу Україні

Американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику Twitter Ілону Маску віддавати $8, які він платить за його синю галочку верифікації у соцмережі, у фонд Сергія Притули, який займається допомогою української армії.

Американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику Twitter Ілону Маску віддавати $8, які він платить за його синю галочку верифікації у соцмережі, у фонд Сергія Притули, який займається допомогою української армії.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Це всього вісім доларів, тож, можливо, містер Маск міг би ще додати трохи», — написав Кінг.
Фото: korrespondent.net

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Це всього вісім доларів, тож, можливо, містер Маск міг би ще додати трохи», — написав Кінг.

Сергій Притула відреагував на цю пропозицію: «Привіт, Стівене, це чудова ідея. Дуже дякую! Допоможемо Україні боротися за свободу разом!» — написав він у коментарі.

Нагадаємо

21 квітня Twitter почав видаляти у користувачів сині галочки верифікованих облікових записів. Після того, як Маск купив соцмережу у жовтні, Twitter ввів оплату $8 за галочку.

Підприємець попередив, що користувачі, які не підпишуться на Twitter Blue, втратять значок верифікації на початку квітня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lolik1837
Lolik1837
23 квітня 2023, 15:01
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Круто. А Притула потом опять расскажет как он на собранные у людей деньги «купил спутник». что бы делать снимки участков боевых действий.. И это в то время когда американцы и НАТО и так снабжают Украину снимками и информацией СО ВСЕХ СВОИХ СПУТНИКОВ.

ПРИТУЛЕ ВЕРЫ НЕТ!!!
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