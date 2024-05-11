Національний банк протягом тижня, з 6 по 10 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,15 млн і продав $533,56 млн. Чистий продаж валюти становив $533,41 млн проти $484 млн минулого тижня. Про це свідчать дані Нацбанку.
11 травня 2024, 10:12
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже на $50 мільйонів
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $49,41 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $105,02 млн;
- продав $9 034,17 млн;
- чистий продаж валюти становив $8 929,15 млн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2
З початку року міжнародна фінансова допомога донорів, що обраховується
у ЗВР НБУ та надається для фінансування бюджетних витрат становила $12млрд.
Виходячи з цих показників, НБУ й досі потроху «зливає» фінансову допомогу,
щоб отриману гривню передавати КМУ на фінансування бюджетних потреб
згідно з попередніх домовленностей з міжнародними донорами та кредиторами.