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11 травня 2024, 9:29

Біткоїн різко пішов униз, опустившись до $60 326

В п’ятницю, 10 травня, ввечері ціна першої криптовалюти різко пішла вниз. В моменті біткоїн опустився до $60 326. Згодом актив трохи відновив свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

В п’ятницю, 10 травня, ввечері ціна першої криптовалюти різко пішла вниз.
Фото: pixabay.com

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Сьогодні, 11 травня, на момент написання новини ціна біткоїна становить близько $60 900. При тому, що ще вчора цифрове золото коштувало $63 000. За добу актив втратив 3,05%.

Що з іншими криптовалютами

Майже всі криптовалюти крім Toncoin (+4,88% за добу) з найбільшою капіталізацією за 24 години також продемонстрували падіння. Найбільше знизилась ціна Solana (-5,43%) та Dogecoin (-4,57%).

Читайте також: До 2030 року біткоїн коштуватиме $1 мільйон — Джек Дорсі

Нагадаємо

У середині березня 2024 року біткоїн був на рівні вище $73 000. Перша криптовалюта оновила історичний максимум — $73,737.

«Мінфін» писав, що 1 травня біткоїн обвалився до $57 412.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 травня 2024, 10:14
#
Невже десятичасова повітряна тривога у Харкові та спроба наступу
рашистів на харківському напрямку накоїли такого лиха на крипторинку…
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
11 травня 2024, 11:55
#
І ще буде падати лохам по 65 тис розпродали. Наступного разу через чотири роки.
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