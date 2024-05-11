Біткоїн різко пішов униз, опустившись до $60 326

В п’ятницю, 10 травня, ввечері ціна першої криптовалюти різко пішла вниз. В моменті біткоїн опустився до $60 326. Згодом актив трохи відновив свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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Сьогодні, 11 травня, на момент написання новини ціна біткоїна становить близько $60 900. При тому, що ще вчора цифрове золото коштувало $63 000. За добу актив втратив 3,05%.

Що з іншими криптовалютами

Майже всі криптовалюти крім Toncoin (+4,88% за добу) з найбільшою капіталізацією за 24 години також продемонстрували падіння. Найбільше знизилась ціна Solana (-5,43%) та Dogecoin (-4,57%).

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Нагадаємо

У середині березня 2024 року біткоїн був на рівні вище $73 000. Перша криптовалюта оновила історичний максимум — $73,737.

«Мінфін» писав, що 1 травня біткоїн обвалився до $57 412.