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13 травня 2024, 15:20

Сергій Сінченко — у складі ділової ради USUBC: зміцнення позицій українського фінтеху

Сергій Сінченко, СЕО компанії Moneyveo, став членом ради USUBS (U.S.-Ukraine Business Council). Це важливий крок у розвитку fintech у країні. Він свідчить про зростання ролі наших експертів на світовій арені та відкриває перед фінансовим сектором нові перспективи для міжнародної співпраці.

Зі свого боку, завдяки участі у важливих діалогах з урядовими установами в Україні та у Сполучених Штатах, Сергій Сінченко отримає можливість сприяти формуванню регуляторних умов для розвитку вітчизняного фінтех-сектора. На думку СEО Moneyveo, представленість у діловій раді USUBC зміцнить позиції українського бізнесу на міжнародному ринку та допоможе розширити партнерські відносини із впливовими організаціями у світі. Така співпраця сприятиме позитивній динаміці в українській fintech-індустрії.

Нагадаємо, USUBC забезпечує розширення міжнародних бізнес-зв'язків, а отже, і залучення іноземних інвестицій та розширення експортних можливостей українських компаній. Також завдяки роботі USUBC вітчизняні підприємства отримують доступ до експертизи і ресурсів іноземних компаній та організацій.

Така співпраця надає значні переваги у розвитку фінансових інновацій та може прискорити транскордонне економічне зростання. Водночас експертиза у швидких і прозорих фінансових послугах доповнює місію USUBC з підтримки економічного розвитку нашої держави. Іншими словами, лобіювання інтересів бізнесу може вплинути на створення сприятливих умов розвитку ринку, а також на забезпечення через діалог і співпрацю балансу для всіх учасників процесу, зокрема і для споживачів та регуляторів.

Сергій Сінченко запевнив, що Манівео планує активно підтримувати цілі та місію USUBC, сприяючи розширенню та зміцненню економічних зв'язків між Сполученими Штатами та Україною.

Довідка: Сергій Сінченко — СЕО Мoneyveo, провідний експерт українського фінтеху з 16-річним досвідом, володіє глибоким знанням банківської системи та небанківського кредитування. Під його керівництвом компанія отримала низку нагород у престижних національних конкурсах. Зокрема у FinAwards 2024 здобула першість у категорії «Найкраща МФО онлайн». Також Moneyveo отримала визнання як «Best digital lending company» і стала компанією № 1 за приростом активів серед приватних фінансових компаній.

Джерело: Мінфін
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