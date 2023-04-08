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8 квітня 2023, 17:00 Читать на русском

Ісус, Наполеон та Клеопатра: Штучний інтелект показав, як виглядали би селфі історичних постатей (фото)

Британський кіномонтажер Дункан Томсен за допомогою штучного інтелекту показав, як би виглядали селфі відомих історичних постатей. ШІ створив фото Ісуса, Клеопатри, Наполеона, Єлизавети І та інших. Про це повідомляє Talker.

Британський кіномонтажер Дункан Томсен за допомогою штучного інтелекту показав, як би виглядали селфі відомих історичних постатей.
Колаж: «Мінфін»

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Для цього Томсен скористався системою Midjourney, яка працює через додаток Discord. За словами 53-річного чоловіка, він витратив цілий місяць на те, щоб розробити формули підказок, правильний спосіб спілкування з ШІ та фотографічні елементи, щоб надати фотографіям ефекту «селфі».

Так йому вдалося відтворити фотографії битви при Ватерлоо, двору Клеопатри та Таємної вечері.

Селфі історичних постатей

Ісус Христос з апостолами під час Таємної вечері (Duncan Thomsen via SWNS)

Клеопатра разом з підданими (Duncan Thomsen via SWNS)

Королева Англії Єлизавета І з придворними (Duncan Thomsen via SWNS)

Наполеон та його солдати перед початком битви біля Ватерлоо 18 червня 1815 року (Duncan Thomsen via SWNS)

Ісус Христос з апостолами під час Таємної вечері (Duncan Thomsen via SWNS)

Наполеон під Ватерлоо (Duncan Thomsen via SWNS)

Англійські воїни святкують перемогу в битві під Азенкуром 25 жовтня 1415 року (Duncan Thomsen via SWNS)

«Результати кумедні, і всі, з ким я ділився своєю роботою, не можуть повірити, наскільки реальними насправді є фотографії», — зізнався Томсен.

Він також вважає, що його підхід можна використовувати, щоби викладати історію дітям.

Австралопітеки(Duncan Thomsen via SWNS)

Сахелантропи (Duncan Thomsen via SWNS)

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
mlp711141
mlp711141
8 квітня 2023, 17:06
#
Селфи считаю плохим искусством…
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0
Сергій Т
Сергій Т
8 квітня 2023, 17:34
#
А Клеопатра нічого так собі.
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