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29 березня 2023, 13:46 Читать на русском

У Німеччині для українців створили мобільний застосунок з електронними послугами

У Німеччині створили мобільний застосунок AusweisApp2 за допомогою якого українці можуть отримати низку електронних послуг. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У Німеччині створили мобільний застосунок AusweisApp2 за допомогою якого українці можуть отримати низку електронних послуг.
Фото: freepik.com

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Через AusweisApp2 можна подавати в цифровому вигляді заяви, для яких довелося б особисто ідентифікувати себе у державному органі.

Також українці можуть не виходячи з дому відкрити банківський рахунок, подати заяву на отримання підтримки згідно з Федеральним законом про сприяння освіті або зареєструватися у Федеральному агентстві зайнятості.

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Для цього необхідно завантажити AusweisApp2 на смартфон чи планшет. Далі зчитати за допомогою функції NFC електронну посвідку на проживання.

Застосунок AusweisApp2 можна завантажити з Apple App Store, Google Play Store та Huawei App Gallery.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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