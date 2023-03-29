У Німеччині для українців створили мобільний застосунок з електронними послугами

У Німеччині створили мобільний застосунок AusweisApp2 за допомогою якого українці можуть отримати низку електронних послуг. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Через AusweisApp2 можна подавати в цифровому вигляді заяви, для яких довелося б особисто ідентифікувати себе у державному органі.

Також українці можуть не виходячи з дому відкрити банківський рахунок, подати заяву на отримання підтримки згідно з Федеральним законом про сприяння освіті або зареєструватися у Федеральному агентстві зайнятості.

Читайте також: Три чверті українців у Німеччині живуть у приватному житлі

Для цього необхідно завантажити AusweisApp2 на смартфон чи планшет. Далі зчитати за допомогою функції NFC електронну посвідку на проживання.

Застосунок AusweisApp2 можна завантажити з Apple App Store, Google Play Store та Huawei App Gallery.