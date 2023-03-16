Три чверті українців у Німеччині живуть у приватному житлі

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У довгостроковій перспективі у Німеччині хочуть залишитися 37% біженців. Ще 34% — після перемоги хочуть повернутись додому.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що починаючи з 1 січня 2023 року, Німеччина збільшує розмір базових виплат для українців, які мають статус тимчасового захисту в цій країні. Виплати дорослим одиноким українцям в Німеччині збільшать на 53 євро.

Для різних категорій громадян та залежно від конкретної ситуації, виплати будуть такими:

Дорослі: 401 євро;

Діти віком 14−17 років: 420 євро;

Діти віком 6−13 років: 348 євро;

Діти менш як 5 років: 318 євро.

Щоб отримати підвищені виплати в Німеччині, подавати окрему заявку нема потреби: їх нараховуватимуть автоматично тим, хто раніше отримував фіндопомогу.