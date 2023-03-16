У Німеччині з кінця лютого 2022 року по 2 березня 2023 року в Центральному реєстрі іноземців (AZR) було зареєстровано 1072248 біженців з України, з них 96% — громадяни України. Про це пише uamedia.eu.
Три чверті українців у Німеччині живуть у приватному житлі
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Де живуть українці
- близько 25% — із родичами чи друзями, які вже були у Німеччині. 17% біженців живуть у готелях чи пансіонатах; лише 9% біженців оселилися у колективних центрах.
- Дорослі: 401 євро;
- Діти віком 14−17 років: 420 євро;
- Діти віком 6−13 років: 348 євро;
- Діти менш як 5 років: 318 євро.
У довгостроковій перспективі у Німеччині хочуть залишитися 37% біженців. Ще 34% — після перемоги хочуть повернутись додому.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що починаючи з 1 січня 2023 року, Німеччина збільшує розмір базових виплат для українців, які мають статус тимчасового захисту в цій країні. Виплати дорослим одиноким українцям в Німеччині збільшать на 53 євро.
Для різних категорій громадян та залежно від конкретної ситуації, виплати будуть такими:
Щоб отримати підвищені виплати в Німеччині, подавати окрему заявку нема потреби: їх нараховуватимуть автоматично тим, хто раніше отримував фіндопомогу.
Джерело: Мінфін
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