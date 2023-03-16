Яку зарплатню роботодавці пропонують кандидатам зі знанням ChatGPT — дослідження Work.ua

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

16 березня 2023, 16:37 Читать на русском

Яку зарплатню роботодавці пропонують кандидатам зі знанням ChatGPT — дослідження Work.ua

Work.ua проаналізував вакансії, в яких роботодавці вказують в умовах знання ChatGPT, та визначив сфери, де затребуваний штучний інтелект і скільки пропонують за вміння використовувати його в роботі.

Work.ua проаналізував вакансії, в яких роботодавці вказують в умовах знання ChatGPT, та визначив сфери, де затребуваний штучний інтелект і скільки пропонують за вміння використовувати його в роботі.►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниНе встиг ChatGPT нашуміти в Україні, як роботодавці почали шукати кандидатів, які вміють з ним працювати.
Фото: investingnews.com

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Не встиг ChatGPT нашуміти в Україні, як роботодавці почали шукати кандидатів, які вміють з ним працювати. На Work.ua вже розміщено 16 вакансій.

Категорії вакансій, в яких роботодавці вказують про знання ChatGPT:

  • «Маркетинг, реклама, PR».
  • «ІТ, комп'ютери, інтернет».
  • «ЗМІ, видавництво, поліграфія».
  • «Продажі, закупівля».
  • «Управління персоналом, HR».

Яку зарплатню пропонують

Посади, за якими шукають фахівців зі знанням ChatGPT, зарплати та умови:

  • Project manager, 80 000−120 000 грн — знання ChatGPT буде перевагою.
  • Директор з маркетингу, 40 000−80 000 грн — має використовувати новинки технологій: ChatGPT, Midjourney та інші ШІ.
  • SEO Specialist, 35 000 грн — плюсом буде робота із сервісами оптимізації контенту з ChatGPT.
  • Clients Recruiter, 15 000−45 000 грн — надають кандидату підписку на ChatGPT як професійний інструмент для роботи.
  • Community Manager, SMM, 28 000 грн — написання контенту за допомогою ChatGPT.
  • Copywriter, 25 000−30 000 грн — робота з ChatGPT для оптимізації процесів та написання текстів.
  • Контент-менеджер, 26 000−28 000 грн — SEO-оптимізація карточки товару за допомогою ChatGPT.
  • Lead Generation Manager, 9 000−17 000 грн — обов'язки формування cover letter, зокрема з допомогою ChatGPT; Advanced English level у листуванні або використання AI — ChatGPT.
  • Python Developer — шукають Strong Middle Python розробника для back-end інтеграції з ChatGPT і подібними сервісами.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 15 березня Компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4.

ChatGPT з'явився у відкритому доступі у листопаді 2022 року — і відтоді ним почали користуватися мільйони людей по всьому світу. Чат-бот має версії, що працюють кількома мовами, в тому числі й українською.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами