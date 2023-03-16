Яку зарплатню роботодавці пропонують кандидатам зі знанням ChatGPT — дослідження Work.ua

Work.ua проаналізував вакансії, в яких роботодавці вказують в умовах знання ChatGPT, та визначив сфери, де затребуваний штучний інтелект і скільки пропонують за вміння використовувати його в роботі.

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Не встиг ChatGPT нашуміти в Україні, як роботодавці почали шукати кандидатів, які вміють з ним працювати. На Work.ua вже розміщено 16 вакансій.

Категорії вакансій, в яких роботодавці вказують про знання ChatGPT:

«Маркетинг, реклама, PR».

«ІТ, комп'ютери, інтернет».

«ЗМІ, видавництво, поліграфія».

«Продажі, закупівля».

«Управління персоналом, HR».

Яку зарплатню пропонують

Посади, за якими шукають фахівців зі знанням ChatGPT, зарплати та умови:

Project manager, 80 000−120 000 грн — знання ChatGPT буде перевагою.

Директор з маркетингу, 40 000−80 000 грн — має використовувати новинки технологій: ChatGPT, Midjourney та інші ШІ.

SEO Specialist, 35 000 грн — плюсом буде робота із сервісами оптимізації контенту з ChatGPT.

Clients Recruiter, 15 000−45 000 грн — надають кандидату підписку на ChatGPT як професійний інструмент для роботи.

Community Manager, SMM, 28 000 грн — написання контенту за допомогою ChatGPT.

Copywriter, 25 000−30 000 грн — робота з ChatGPT для оптимізації процесів та написання текстів.

Контент-менеджер, 26 000−28 000 грн — SEO-оптимізація карточки товару за допомогою ChatGPT.

Lead Generation Manager, 9 000−17 000 грн — обов'язки формування cover letter, зокрема з допомогою ChatGPT; Advanced English level у листуванні або використання AI — ChatGPT.

Python Developer — шукають Strong Middle Python розробника для back-end інтеграції з ChatGPT і подібними сервісами.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 15 березня Компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4.

ChatGPT з'явився у відкритому доступі у листопаді 2022 року — і відтоді ним почали користуватися мільйони людей по всьому світу. Чат-бот має версії, що працюють кількома мовами, в тому числі й українською.