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21 березня 2023, 12:53 Читать на русском

Синя галочка у Facebook та Instagram: Meta запустила власну підписку

Компанія Meta запустила платну послугу підписки Meta Verified, яка дозволяє користувачам Facebook та Instagram підтверджувати свої акаунти. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія Meta запустила платну послугу підписки Meta Verified, яка дозволяє користувачам Facebook та Instagram підтверджувати свої акаунти.
Фото: pixabay.com

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Вартість підписки

Вартість підписки Meta Verified становить $14,99 в застосунках для iOS та Android та $11,99, якщо оформлювати її через сайт, але така опція доступна лише для Facebook.

Наразі платна послуга підписки доступна у США, Австралії та Новій Зеландії. Нею можуть скористатися користувачі, якім вже виповнилось 18 років.

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Які переваги має Meta Verified

Перевірка. Користувачі можуть довести, що їх акаунт справжній за допомогою державного посвідчення особи.

Захист облікового запису. Активний моніторинг відстежує інші облікові записи, які видають себе за вас. Також акаунт захищений за допомогою обов’язкової двофакторної автентифікації.

Додаткові функції. Користувачі Meta Verified отримують ексклюзивні наклейки на Facebook, Instagram Stories і Facebook Reels, а також 100 зірок на місяць на Facebook, завдяки яким можна висловити свою підтримку іншим творцям.

Пряма підтримка. Користувачі можуть отримати підтримку від реальної людини.

Джерело: Мінфін
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