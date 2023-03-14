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14 березня 2023, 13:56 Читать на русском

Meta згортає підтримку NFT у Facebook та Instagram

Компанія Meta, в яку входить Facebook та Instagram, оголосила про припинення підтримки NFT на своїх платформах. Про рішення корпорації повідомив голова комерційного та фінансового сервісів Стефан Касріел в Twitter.

Компанія Meta, в яку входить Facebook та Instagram, оголосила про припинення підтримки NFT на своїх платформах.
Фото: fintechinsider.com.ua

За його словами, це дозволить зосередитися на інших способах підтримки митців, людей та бізнесу.

Meta переспрямує інвестиції з NFT на розвиток власного цифрового гаманця Meta Pay, а також функції, які допоможуть заробляти творцям на платформах — функція чайових під назвою «gifts» та монетизація в Reels.

Вже найближчими тижнями Meta зупинить карбування та продаж NFT в Instagram, а також усуне можливість ділитися NFT в Instagram і Facebook.

Нагадаємо

Впровадження підтримки цифрових колекцій розпочалося з пілотного проєкту в Instagram у травні 2022 року. Функція була доступна спочатку для жителів США, а згодом розширилася й на інші країни.

У серпні 2022 року користувачі Facebook також отримали можливість публікувати NFT.

Раніше «Мінфін» писав про те, що Amazon готується до запуску майданчика для торгівлі NFT.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 березня 2023, 14:28
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Дауш, кризис только начинается.
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