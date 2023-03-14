Компанія Meta, в яку входить Facebook та Instagram, оголосила про припинення підтримки NFT на своїх платформах. Про рішення корпорації повідомив голова комерційного та фінансового сервісів Стефан Касріел в Twitter.
Meta згортає підтримку NFT у Facebook та Instagram
За його словами, це дозволить зосередитися на інших способах підтримки митців, людей та бізнесу.
Meta переспрямує інвестиції з NFT на розвиток власного цифрового гаманця Meta Pay, а також функції, які допоможуть заробляти творцям на платформах — функція чайових під назвою «gifts» та монетизація в Reels.
Вже найближчими тижнями Meta зупинить карбування та продаж NFT в Instagram, а також усуне можливість ділитися NFT в Instagram і Facebook.
Нагадаємо
Впровадження підтримки цифрових колекцій розпочалося з пілотного проєкту в Instagram у травні 2022 року. Функція була доступна спочатку для жителів США, а згодом розширилася й на інші країни.
У серпні 2022 року користувачі Facebook також отримали можливість публікувати NFT.
Раніше «Мінфін» писав про те, що Amazon готується до запуску майданчика для торгівлі NFT.
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