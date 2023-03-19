З квітня усі рецептурні ліки продаватимуть за е-рецептами

З квітня 2023 року рецептурні ліки в Україні продаватимуться за електронними рецептами. Але паперові рецептурні бланки також будуть доступні. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

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Що відомо

Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ.

Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ.

Рецептурні ліки — це препарати, які можна вживати лише за призначенням лікаря. До них належать антибіотики, протисудомні засоби, гормональні ліки, препарати для лікування серцевих хвороб тощо.

Раніше електронні рецепти лікарі використовували, наприклад, щоб виписувати ліки за програмою «Доступні ліки». А зараз використання е-рецептів поширюється на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Цей процес буде поступовим: лікарі зможуть паралельно із е-рецептами користуватися паперовими бланками.

У МОЗ пояснюють, що е-рецепт запроваджують, щоб унеможливити самолікування.