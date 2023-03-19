З квітня 2023 року рецептурні ліки в Україні продаватимуться за електронними рецептами. Але паперові рецептурні бланки також будуть доступні. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
З квітня усі рецептурні ліки продаватимуть за е-рецептами
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Що відомо
Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.
Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ.
Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ.
Рецептурні ліки — це препарати, які можна вживати лише за призначенням лікаря. До них належать антибіотики, протисудомні засоби, гормональні ліки, препарати для лікування серцевих хвороб тощо.
Раніше електронні рецепти лікарі використовували, наприклад, щоб виписувати ліки за програмою «Доступні ліки». А зараз використання е-рецептів поширюється на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.
Цей процес буде поступовим: лікарі зможуть паралельно із е-рецептами користуватися паперовими бланками.
У МОЗ пояснюють, що е-рецепт запроваджують, щоб унеможливити самолікування.
Коментарі - 9
Не раз читал на форумах о том что часто людям отказывают в приеме на работу, т.к. после внедрения е-систем, теперь за шоколадку в любого врача можно узнать все болезни любого человека, как часто и с чем он обращался и сколько был на больничном.
Вопросы:
1. Причём тут Дія? Хелси вроде от неё не зависит?
2. Если в Хелси мои данные о болезнях «потёрли» (вполне возможно за взятку от третьих лиц), и они остались только в бумажных медкартах? Или они только от меня скрыты и доступны только врачам? Соседские данные в его присутствии я читал (он мне показывал). Мне доступны только данные о декларациях с врачами, не более.
3. «за шоколадку» — буквально, или речь о более «вкусной взятке»?
Впрочем, мне это сейчас не актуально (я в Польше, и знаю что обо мне внесено в базу данных системы здравоохранения), но всё-же интересно.
2. При чем тут «потерли» или нет, речь идет о том, что вся Ваша информация о Ваших болезнях доступна любому желающему.
3. Ну понятно, что киевскому нейрохирургу будет взападло «за шоколадку» смотреть, а вот сельскому фельдшеру или медсестре очень даже.