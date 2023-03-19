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19 березня 2023, 16:10 Читать на русском

З квітня усі рецептурні ліки продаватимуть за е-рецептами

З квітня 2023 року рецептурні ліки в Україні продаватимуться за електронними рецептами. Але паперові рецептурні бланки також будуть доступні. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

З квітня 2023 року рецептурні ліки в Україні продаватимуться за електронними рецептами.
Фото: krivbass.city

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Що відомо

Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ.

Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ.

Рецептурні ліки — це препарати, які можна вживати лише за призначенням лікаря. До них належать антибіотики, протисудомні засоби, гормональні ліки, препарати для лікування серцевих хвороб тощо.

Раніше електронні рецепти лікарі використовували, наприклад, щоб виписувати ліки за програмою «Доступні ліки». А зараз використання е-рецептів поширюється на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Цей процес буде поступовим: лікарі зможуть паралельно із е-рецептами користуватися паперовими бланками.

У МОЗ пояснюють, що е-рецепт запроваджують, щоб унеможливити самолікування.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+30
mlp711141
mlp711141
19 березня 2023, 16:15
#
Главное, чтобы врач правильно назначал лекарственные средства, чтобы лечить, а не просто снимать симптомы, выкачивая деньги в пользу фармацевтических компаний, и чтобы лекарство реально помогало пациенту, а не вредило.
+
0
zig4free
zig4free
19 березня 2023, 16:33
#
Пока что много болячек лечат симптоматически.
+
0
mlp711141
mlp711141
19 березня 2023, 18:13
#
Будет как в Польше, но с поправкой на украинскую «симптоматичность». К примеру, я знаю причину некоторых своих болячек (болячку, вызывающую остальные), и чем корректируется, но в Украине будут лечить симптомы вторичных болячек, а в Польше — последствия первой болячки, а значит, корень вторичных болячек, которые частично уйдут в ремиссию. Иными словами, важно грамотно поддержать здоровье, а не лечить симптомы. Но в Украине думают иначе, независимо от того, что так или иначе придётся ходить к врачу раз в два месяца…
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0
youknow
youknow
19 березня 2023, 16:41
#
Ця схема діє вже десь рік
+
0
zig4free
zig4free
19 березня 2023, 16:47
#
Это очень удобно — особенно для тех кто плохо передвигается! Я так для тещи забираю инсулин в аптеках.
+
+58
mantis05
mantis05
19 березня 2023, 17:59
#
Топ тема: сельское население не сможет получить никакого лечения, а врачи смогут сейчас получать норм взятки за выписывание обычных антибиотиков. Во время ковид-лохдауна, именно антибиотики помогли выжить сотням тысяч, а не какие-то там прививки.
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+30
matroskin
matroskin
19 березня 2023, 19:28
#
Государство всеми способами подсаживает граждан на «дию» и не нужно тут сказок о самоликуванни.
Не раз читал на форумах о том что часто людям отказывают в приеме на работу, т.к. после внедрения е-систем, теперь за шоколадку в любого врача можно узнать все болезни любого человека, как часто и с чем он обращался и сколько был на больничном.
+
0
mlp711141
mlp711141
19 березня 2023, 20:13
#
т.к. после внедрения е-систем, теперь за шоколадку в любого врача можно узнать все болезни любого человека

Вопросы:
1. Причём тут Дія? Хелси вроде от неё не зависит?
2. Если в Хелси мои данные о болезнях «потёрли» (вполне возможно за взятку от третьих лиц), и они остались только в бумажных медкартах? Или они только от меня скрыты и доступны только врачам? Соседские данные в его присутствии я читал (он мне показывал). Мне доступны только данные о декларациях с врачами, не более.
3. «за шоколадку» — буквально, или речь о более «вкусной взятке»?

Впрочем, мне это сейчас не актуально (я в Польше, и знаю что обо мне внесено в базу данных системы здравоохранения), но всё-же интересно.
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0
matroskin
matroskin
19 березня 2023, 21:04
#
1. Цель та же-тотальная слежка.
2. При чем тут «потерли» или нет, речь идет о том, что вся Ваша информация о Ваших болезнях доступна любому желающему.
3. Ну понятно, что киевскому нейрохирургу будет взападло «за шоколадку» смотреть, а вот сельскому фельдшеру или медсестре очень даже.
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