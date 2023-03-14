«Полювання на мільярдерів». Як і чому у Китаї зникають впливові бізнесмени

Зникнення мільярдерів, звичайно, привертає чимало уваги, але зникають і менш помітні громадяни, особливо після участі, наприклад, у антиурядових демонстраціях чи кампаніях за права людини.

Є думка, що те, що сталося з Бао Фанем, це помітний, але далеко не єдиний приклад того, як президент країни Сі Цзіньпін посилює свій контроль над китайською економікою.

Глава China Renaissance став «співпрацювати з владою» напередодні щорічних Всекитайських зборів народних представників, на яких цього тижня оголосили плани найбільшого за останні роки перегляду системи фінансового регулювання Китаю.

Влада вирішила створити новий єдиний орган нагляду за фінансовим сектором, який, за словами чиновників, закриє всі лазівки у законодавстві, які виникли тому, що за різні аспекти трильйонної фінансової індустрії Китаю відповідають різні служби.

Го Гуанчан

Лише у 2015 році з ділового та суспільного життя вилучили, як мінімум, п'ятьох керівників великих компаній, зокрема, і голову фінансово-промислового конгломерату Fosun International, Го Гуанчана. На Заході він переважно відомий тим, що володіє футбольним клубом англійської Прем'єр-ліги Wolverhampton Wanderers.

Го Гуанчан зник безвісти, а потім так само несподівано і з'явився, після чого пресслужба його компанії заявила, що він «допомагав владі у розслідуванні».

Сяо Цзяньхуа Через два роки китайсько-канадського бізнесмена Сяо Цзяньхуа кудись відвезли прямо з дорогого гонконзького готелю. Він був одним із найбагатших людей Китаю, але торік потрапив до в'язниці, як повідомили, за корупцію.