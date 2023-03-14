У лютому в Китаї зник великий бізнес-посередник у галузі високих технологій — Бао Фань. Ця подія знову привернула увагу до феномену, який відносно нещодавно з'явився в Китаї: зникнення мільярдерів, пише ВВС.
«Полювання на мільярдерів». Як і чому у Китаї зникають впливові бізнесмени
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Зникнення Бао Фаня
Бао заснував фінансову компанію China Renaissance Holdings, до списку клієнтів якої входять такі інтернет-гіганти, як Tencent, Alibaba та Baidu, і яка вважається однією з головних компаній у технологічному секторі країни.
Історія з несподіваним зникненням Бао розвивалася традиційно: спочатку він зник безвісти, а за кілька днів його компанія заявила, що він «допомагає розслідуванню, яке проводиться відповідними органами Китайської Народної Республіки».1
Традицією стало і те, що ми досі не знаємо, який саме урядовий орган проводить розслідування, яка його мета і де саме перебуває Бао, який «співпрацює» з ним.
Джек Ма
Це не перше таємниче зникнення китайського бізнес-лідера. Останнім часом ця неприємність сталася з кількома з них, зокрема, з головою та засновником інтернет-гіганта китайської економіки Alibaba Group Джек Ма.
Зникнення мільярдерів, звичайно, привертає чимало уваги, але зникають і менш помітні громадяни, особливо після участі, наприклад, у антиурядових демонстраціях чи кампаніях за права людини.
Є думка, що те, що сталося з Бао Фанем, це помітний, але далеко не єдиний приклад того, як президент країни Сі Цзіньпін посилює свій контроль над китайською економікою.
Глава China Renaissance став «співпрацювати з владою» напередодні щорічних Всекитайських зборів народних представників, на яких цього тижня оголосили плани найбільшого за останні роки перегляду системи фінансового регулювання Китаю.
Влада вирішила створити новий єдиний орган нагляду за фінансовим сектором, який, за словами чиновників, закриє всі лазівки у законодавстві, які виникли тому, що за різні аспекти трильйонної фінансової індустрії Китаю відповідають різні служби.
Го Гуанчан
Лише у 2015 році з ділового та суспільного життя вилучили, як мінімум, п'ятьох керівників великих компаній, зокрема, і голову фінансово-промислового конгломерату Fosun International, Го Гуанчана. На Заході він переважно відомий тим, що володіє футбольним клубом англійської Прем'єр-ліги Wolverhampton Wanderers.
Го Гуанчан зник безвісти, а потім так само несподівано і з'явився, після чого пресслужба його компанії заявила, що він «допомагав владі у розслідуванні».
Сяо Цзяньхуа
Через два роки китайсько-канадського бізнесмена Сяо Цзяньхуа кудись відвезли прямо з дорогого гонконзького готелю. Він був одним із найбагатших людей Китаю, але торік потрапив до в'язниці, як повідомили, за корупцію.
Жень Чжицян
У березні 2020 року мільярдер Жень Чжицян, який очолював найбільшу державну будівельну компанію Hua Yuan Property Company, зник після того, як назвав Сі Цзіньпіна «голим клоуном», який не зміг впоратися з пандемією. Того ж року після дуже короткого судового розгляду, який тривав лише один день, Жень Чжицяна визнали винним у корупції та засудили до 18 років ув'язнення. Влада заявила, що він свою провину визнав і заперечувати вирок не має наміру.
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