Куда инвестировать $50 тыс: разбираем самые надежные способы хранения значительных сбережений

«Минфин» уже рассказывал, как инвестировать небольшие сбережения до $1 тыс. Больший бюджет открывает более широкий перечень инструментов для размещения средств. В том числе, и более доходных. Разберем их преимущества и недостатки.

Наличная валюта

Доллар и евро традиционно остаются среди самых популярных способов хранить сбережения. Конечно, бывают случаи, когда национальная валюта укрепляется по отношению к иностранной. В частности, в текущем году доллар в обменниках упал с показателей около 42 грн/$ до 37,7 грн/$.

Но в долгосрочной перспективе инвестиции в валюту всегда были удачными. За 10 лет национальная валюта по официальному курсу подешевела по отношению к доллару примерно в 4,5 раза. Чтобы купить $50 тыс. в 2013 г., нужно было потратить около 400 тыс. грн, а сейчас их можно было бы продать более чем за 1,8 млн грн.

Преимущества

Высокая ликвидность. При необходимости валюту можно легко обменять на гривну.

Надежность. В течение многих лет доллар и евро продемонстрировали высокую надежность, по сравнению с гривной.

Недостатки

Риск потери. Наличные сбережения могут быть утеряны, повреждены или украдены. Во время войны такая вероятность вырастает.

Инфляция. С каждым годом валютные сбережения обесцениваются. В прошлом году инфляция в США составила 6,5%, в текущем году она ожидается на уровне около 3%.

Депозиты и ОВГЗ

Оба этих способа инвестиций относятся к консервативным и предполагают получение заранее определенной доходности. Банки в среднем по годовым депозитам в гривне насчитывают около 14%, хотя можно найти вклады и до 18% годовых.

Военные гривневые облигации можно приобрести с доходностью чуть больше 19%, а выпущенные еще до войны — ориентировочно с 20−22%. Иногда на вторичном рынке появляются бумаги с доходностью до 25%. При этом из доходов от облигаций не нужно платить налог на доход физических лиц.

Средние ставки по депозитам в долларах составляют около 1%, хотя можно найти и до 3%. Более высокую доходность предлагают долларовые ОВГЗ — около 4%.

Преимущества

Фиксированный доход. Открывая депозит или покупая ОВГЗ, инвестор заранее знает, на какую прибыль может рассчитывать.

Гарантии возврата. Инвестиции в ОВГЗ гарантируются государством, ФГВФЛ обязался вернуть депозиты без ограничения по сумме в случае неплатежеспособности банка во время действия военного положения. Конечно, во время войны нельзя исключать и дефолт государства, но эксперты пока не видят для этого предпосылок.

Недостатки

Низкая ликвидность. Депозиты, как правило, открываются на определенный срок и до его завершения забрать денежные средства не удастся. Деньги можно разместить и на депозит до востребования, но в этом случае доходность будет существенно ниже.

Инфляция. Хотя депозиты и ОВГЗ и приносят доходы, они не всегда покрывают инфляцию. В прошлом году инфляция в Украине составляла более 26%, а в текущем году прогнозируется на уровне 19%.

Фондовый рынок и криптовалюта

Несмотря на существенные различия в этих способах инвестиций, их объединяет то, что они рискованные и не гарантируют заранее определенную прибыль. Покупая акции или криптовалюту, можно в течение небольшого срока приумножить вложенные средства в несколько раз, но также существует риск, что купленные активы в разы потеряют в цене.

На обоих рынках есть более и менее рискованные стратегии. Соответственно, и ожидаемая прибыльность у них разная.

Например, более консервативная стратегия на фондовом рынке предполагает инвестиции в индекс S&P500 или более крупные и стабильные компании, так называемые «голубые фишки». Но и она не гарантирует стабильную доходность. К примеру, в 2021 г. индекс S&P500 вырос на 27%, а вот в прошлом году — упал на 19%. С начала этого года он прибавил почти 7%.

Более рискованная стратегия предполагает инвестиции в IPO, поиск перспективных технологических или фармацевтических компаний. Теоретически, акции таких компаний могут расти в разы, но также в разы могут и обесцениваться, или компании вообще могут обанкротиться. Что вряд ли произойдет с Coca-Cola или Microsoft.

Консервативная стратегия на крипторынке — это приобретение на длительный срок биткоина и в меньшей степени эфириума. Любители более азартных инвестиций могут подобрать токены в момент ICO, или привязанные к малоизвестным проектам. Конечно, всегда есть риск, что такие монеты обвалятся или вообще исчезнут.

Преимущества

Высокая доходность. Акции или криптовалюты могут подорожать в разы. Чего точно не случится с депозитами или ОВГЗ.

Ликвидность. И на криптовалютных, и на фондовых биржах можно легко продать активы.

Недостатки

Риск убытков. Активы могут не только подорожать, но и упасть в цене.

Сложности регулировки. В условиях войны введен ряд ограничений. Невозможно пополнить счета ряда международных брокеров. Для этого нужно искать обходные пути — например, через сервисы Wise и Payoneer. Также существуют проблемы с пополнением и выводом средств из криптобирж на карты украинских банков. Доступными остаются p2p-торговля и криптовалютные обменники.

Золото

Золото считается инструментом для долгосрочных инвестиций. Существуют значительные периоды, когда драгоценный металл падает в цене. К примеру, он достиг своих пиков еще в 2020 г., и после длительного снижения повторил их только в этом году. Поэтому горизонт инвестиций в него следует определять не менее, чем в 5 лет.

В этом году золото привлекает больше внимания инвесторов, поскольку с начала января оно уже подорожало более чем на 10% и опередило рынок акций. Вверх цену на благородный металл подталкивают повышение процентных ставок по центробанкам, геополитическая напряженность и спрос ювелиров.

Ряд украинских банков предлагают купить золото в слитках. Чем больше размер такого слитка, тем ниже цена каждого грамма в нем. Например, на момент подготовки статьи минимальная цена слитка в 1 г составляла 2900 грн, а если купить слиток весом в 1 унцию, то цена в нем за каждый грамм будет составлять 2605 грн. Еще выгоднее покупать золотые монеты НБУ — в такой монете весом в тройскую унцию цена грамма составит 2542 грн.

Преимущества

Надежность. Благодаря тому, что человечество использует золото, как средство платежа, уже тысячи лет, оно считается одним из самых надежных способов сохранить активы.

Компактность. В случае переезда золото не занимает много места. Также его легко спрятать и, в отличие от бумажных банкнот, оно не повредится из-за влаги или других неблагоприятных условий.

Недостатки

Низкая ликвидность. Поиск покупателя на золото может занять длительное время, а НБУ и банки, если выкупают металл, устанавливают достаточно ощутимые спреды.

Риск убытков. Золото не приносит стабильных доходов, его цена может не только расти, но и падать.

Земля

С 2021 года физлица получили право покупать сельскохозяйственные земельные участки: одному лицу может принадлежать до 100 га. Этот инвестиционный инструмент уже успел обрести популярность.

По данным Минагрополитики, с момента открытия рынка было заключено более 153 тыс. сделок на приобретение земли с площадью более 344 тыс. га. Средняя стоимость 1 га в Украине составляет 52 тыс. грн. Однако, может достаточно существенно отличаться, в зависимости от региона. Также следует учитывать, что, по словам экспертов, многие сделки официальной статистики проводятся по нормативно-денежной оценке участка, и, на самом деле, следует быть готовым, что стоимость земли выше: в пределах $1,5−2,7 тыс. за гектар.

Преимущества

Ожидание роста цен. Со следующего года рынок земли должен открыться и для юридических лиц, что существенно увеличит спрос. Кроме того, земля в Украине стоит существенно дешевле, чем в соседних европейских странах. Например, в Словакии средняя цена 1 га — около 3,4 тыс. евро (136 тыс. грн), а в Польше — 10 тыс. евро (около 400 тыс. грн). До уровня польских цен украинская земля еще не скоро дойдет, но, по прогнозам, через 3−5 лет она вполне может подорожать в два раза. Сейчас земля — это недвижимость с порогом вхождения от $4 тыс (ориентировочная стоимость 1 участка).

Надежность. Землю невозможно полностью уничтожить даже в условиях боевых действий. Она может быть заминирована, в ней могут остаться снаряды, но после восстановительных работ ее можно будет снова использовать. Она не нуждается в достройке, дооборудовании, ремонтах, не амортизируется, а со временем только растет в цене.

Пассивный доход. В 90% случаев земля в Украине уже находится в аренде и приносит пассивный доход: владельцы могут сдавать ее в аренду. По официальной статистике, до полномасштабного вторжения арендная плата за 1 га составляла 1746 грн за га, или 8% от нормативной денежной оценки в среднем по Украине. Правда, эксперты считают, что реальная цена земли выше оценочной, а плата за аренду колеблется от $50 до $170 за гектар, в зависимости от региона. В целом, инвестор может рассчитывать на арендный доход в 4−7% годовых от стоимости покупки.

Недостатки

Сложность инвестиций. Инвестируя в землю, нужно, чтобы было хотя бы базовое понимание этого рынка. Какая земля лучше, какова ее реальная стоимость, как расположение участка влияет на цену и т. д. В противном случае, можно выбрать неперспективный для обработки участок, заплатив за него гораздо выше объективной стоимости. Также следует знать, как заключить договор аренды и какова справедливая плата за нее.

Для многих потенциальных инвесторов эти вопросы становятся преградой на пути к покупке земли. Чтобы решить их, можно обратиться к одной из компаний, которые помогают приобрести участок.

Такой компанией может быть, например, Твое коло. Команда проекта более 14 лет работает в сфере земельных отношений. Все участки, которые предлагаются инвестору, прошли жесткую проверку: аграрную — на качество почв, финансовую — на уровень аренды и потенциал роста, юридическую — на право собственности, отсутствие запретов и обременений. И только 2% паевой земли прошли все этапы отбора.

Управляющая компания обеспечивает на 99% пассивные инвестиции, а всю работу по управлению берет на себя: решает юридические вопросы, договаривается с арендаторами, менеджерит аренду, и посоветует удачное время для выхода из актива. Это обеспечивается через работу региональных представительств, которые работают в 7 областях Украины.

Также инвесторы могут обратить внимание на сервис Zeminvest. Он подбирает для своих клиентов земельные участки, проверяет их юридическую чистоту и заключает договор купли-продажи. Также представители компании самостоятельно найдут арендатора и будут контролировать выплату полной арендной платы без взимания процента. Как объясняют представители компании, они подбирают участки с потенциалом роста их стоимости, ведь Zeminvest зарабатывает на положительной разнице от продажи участка на выходе из инвестиции.

При приобретении участка с помощью Zeminvest для оформления бумаг ехать в регион, где находится земля, не придется, ведь сделки совершаются через нотариуса и доверенность. Если же инвестор захочет продать приобретенный участок, он сможет либо перепродать его компании, либо, по желанию, самостоятельно найти покупателя.

Инвестиционные фонды

Инвесторы, желающие получать пассивный доход, могут передать свои средства инвестиционным фондам. Такие компании могут использовать их для инвестиций по различным направлениям. Это могут быть как инвестиции в ценные бумаги, так и в реальный сектор экономики.

Естественно, разные варианты использования денег предусматривают разную доходность, поэтому при выборе компании по управлению активами стоит проверить, сколько она приносила своим клиентам раньше. Такие компании не гарантируют заранее определенный уровень дохода — в зависимости от ситуации на рынке, он может вырасти или упасть.

Преимущества

Профессиональное управление. Немногие могут самостоятельно эффективно распоряжаться деньгами. Зато, в компании по управлению активами работают профессионалы, которые лучше понимают рынок и специфику напрямую.

Пассивный доход. Инвестор не должен профессионально разбираться в том секторе, в который вкладывает деньги, а просто будет получать свою долю дохода.

Низкий порог входа. Порог входа в определенный проект может быть достаточно высоким для одного инвестора и потому недостижимым, но инвестиционный фонд аккумулирует средства многих инвесторов и позволяет присоединиться к проекту даже с небольшой суммой.

Недостатки

Риски управления. Всегда есть вероятность, что компания будет неэффективно управлять деньгами.

Для того, чтобы избежать рисков, стоит внимательно проверить, сколько времени уже работает компания, какие государственные органы контролируют ее деятельность, на чем она зарабатывает.

Например, рассмотрим Первый Украинский Аграрный Фонд (ПУАФ), созданный командой SI Capital. Как понятно из названия, он специализируется на инвестициях в сельское хозяйство. Фонд покупает агрокомпании и благодаря своему опыту усовершенствует их работу, расширяет земельный банк.

Инвестировать в Первый Украинский Аграрный Фонд можно, купив его акции, номинальная стоимость которых составляет 1 тыс. грн. Не менее 30% своей операционной прибыли Фонд направляет на дивиденды, а остальные реинвестирует, благодаря чему акции растут. В 2021 г. акции прибавили в цене 58,8%, а в 2022 г. — 41,7%.

Как минимум раз в месяц происходит переоценка цены акций по методике, утвержденной для Фонда международной компанией Baker Tilly, а данные о пересчете предоставляются НКЦБФР, которая контролирует деятельность фонда. Вдобавок, Фонд ежегодно проходит аудит финансовой отчетности в компании «Большой Четверки» — PwC, и это единственный пример на рынке инвестфондов.

Коммерческая недвижимость

Самое большое падение рынок коммерческой недвижимости пережил весной прошлого года — в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения. Например, средний уровень вакантности офисных помещений вырос с довоенных 3% до почти 18%.

Во второй половине прошлого года, несмотря даже на массированные ракетные обстрелы, ситуация начала улучшаться. Поскольку, по прогнозам Минэкономики, ВВП Украины в этом году возобновит рост, это положительно скажется и на коммерческой недвижимости. В ресторанной сфере, например, уже работает около 70% заведений от довоенного уровня, хотя в марте прошлого года их было менее 20%.

Оживление на рынке коммерческой недвижимости делает его более привлекательным и для частных инвесторов.

Преимущества

Увеличение цены активов. Ожидается, что вместе с экономическим ростом будет дорожать и коммерческая недвижимость.

Пассивный доход. Аренда коммерческой недвижимости позволяет получать стабильную прибыль.

Недостатки

Высокий порог входа. У немногих инвесторов есть достаточно средств, чтобы купить офисные или торговые помещения.

Личная вовлеченность. Покупая недвижимость, необходимо лично просмотреть разные варианты, искать арендаторов, решать юридические вопросы.

Сделать инвестиции в коммерческую недвижимость гораздо проще и удобнее могут REIT (Real Estate Investment Trust), то есть инвестиционные фонды недвижимости. Они аккумулируют средства розничных инвесторов и вкладывают их в недвижимость.

В качестве примера такой компании, рассмотрим Inzhur, который предлагает своим клиентам инвестировать в коммерческую недвижимость. Сервис предоставляет доступ только к тем объектам, которые уже построены и у которых есть арендатор, а срок договора с ним составляет от 10 до 30 лет. Сейчас сервис предлагает инвестировать в здания, где расположен супермаркет Silpo и международный ресторан быстрого питания McDonald's.

Inzhur самостоятельно выбирает перспективные объекты для инвестиций, управляет недвижимостью, берет на себя юридическую экспертизу и платит налоги за инвестора. Таким образом, инвестору не нужно вмешиваться в операционную деятельность.

Арендная плата за пользование помещениями выплачивается ежемесячно, поэтому и инвесторы получают свои выплаты по этому же графику. Доходность достигает 10,06% в долларах.

Жилая недвижимость

Порог для инвестиций в жилую недвижимость составляет около $20 тыс. За эти деньги в Киеве можно купить однокомнатную квартиру площадью около 20 кв. м., но без ремонта и в отдаленном районе. В регионах с этой суммой можно найти и лучшие варианты. Если же целью является приобретение просторного жилья с хорошим ремонтом, то стоит ориентироваться, по крайней мере, на сумму в $45−50 тыс.

Несмотря на войну, цены на недвижимость продолжают расти. По данным Dim.ria, квадратный метр жилья в новостройках подорожал в гривневом эквиваленте, по сравнению с довоенным периодом, во всех регионах Украины, кроме Харьковской области (без учета регионов, значительная часть которых оккупирована). В частности, в Киеве цена выросла на 38%.

Прогнозы дальнейшей динамики цен разнонаправленные. Эксперты, которые прогнозируют дальнейшее удорожание недвижимости, обращают внимание на высокую инфляцию, в частности, и строительных материалов, увеличение спроса из-за большого количества переселенцев и людей, жилье которых было повреждено. В то же время, скептически настроенные обозреватели считают, что цены будут снижаться из-за сокращения платежеспособного спроса (падение доходов населения и выезд многих украинцев за границу).

Преимущества

Надежность. Инвесторы, предпочитающие недвижимость, часто отмечают, что владеют «настоящим», а не виртуальным активом, который можно увидеть только на бумаге или экране компьютера.

Пассивный доход. Недвижимость можно сдавать в аренду и зарабатывать на этом.

Недостатки

Риск повреждения. В условиях войны никто не может гарантировать сохранность имущества.

Низкая ликвидность. Недвижимость может быть сложно продать быстро без существенной скидки.

Простое правило инвестиций

Сумма в $50 тыс. позволяет инвестору рассматривать обширный перечень вариантов размещения средств и, как отмечают эксперты, не стоит сосредотачиваться только на одном.

Ключевое правило размещения денег — диверсификация. Она позволит обезопасить сбережения, ведь если какой-либо из инструментов будет приносить низкую доходность, другие могут оказаться более удачными.