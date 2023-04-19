Инвесторы шортят доллар: оправдаются ли их ставки на падение «зеленого»

На прошлой неделе доллар достиг самого низкого уровня за год по отношению к другим валютам. Но многие считают, что своего дна «зеленый» не достиг. Почему инвесторы делают ставку на дальнейшее ослабление доллара и что этому может помешать, пишет The Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

Причины пессимизма

После роста в течение 18 месяцев, в ходе которого в сентябре прошлого года был достигнут 20-летний максимум по отношению к корзине валют, доллар начал падать, поскольку аналитики снизили ожидания относительно повышения процентных ставок в США. На прошлой неделе доллар достиг самого низкого уровня за год по отношению к евро, а также к более широкой корзине валют.

Несмотря на падение, хедж-фонды и некоторые аналитики считают, что в еврозоне, где экономический рост стабилизируется, более высокий потенциал для повышения ставок. Великобритания также продолжит оказывать понижательное давление на доллар.

«Доллар продемонстрировал фантастическое ралли, но ситуация начинает меняться. Пессимизм, наблюдавшийся в прошлом году в отношении Европы после начала российско-украинского конфликта, ослабевает, и в то же время у других валют есть свои позитивные истории», — заявил Алан Раскин, главный международный стратег Deutsche Bank.

Согласно расчетам Refinitiv, основанным на данных CFTC, спекулянты примерно в два раза увеличили короткие позиции по доллару с середины марта, что говорит о том, что хедж-фонды делают ставку на дальнейшее падение доллара. По данным за неделю от 10 апреля, спекулянты нарастили короткие позиции, доведя общую сумму до $10,73 млрд.

Алан Раскин из Deutsche Bank отметил более радужные экономические перспективы в Европе и ожидания того, что Кадзуо Уэда, новый глава Банка Японии, может ослабить длительную зависимость ЦБ от ультрамягкой монетарной политики на фоне повышательного давления на процентные ставки, которые являются ключевыми факторами валютных колебаний.

Ожидается, что Европейский центральный банк к лету повысит процентные ставки еще на три четверти процентного пункта до 3,75%, поскольку экономический рост и дефицит на рынках труда усиливают опасения по поводу того, что борьба с инфляцией еще не окончена, несмотря на более умеренный рост цен.

И хотя пока Уэда придерживается стратегии своего предшественника, сохраняются спекуляции по поводу того, что Япония постепенно откажется от контроля кривой доходности, который помогает удерживать процентные ставки на низком уровне.

Британские рынки ожидают повышения ставки Банком Англии на полпункта к сентябрю.

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Ставки могут не оправдаться

И напротив, после прогнозируемого многими повышения на четверть пункта на майском заседании рынки ожидают, что ФРС вскоре начнет снижать процентные ставки, если усиливающиеся опасения в отношении рецессии в США оправдаются. Недавний банковский кризис в США также оказал сильное давление на доллар.

Опрос, проведенный ФРБ Далласа, свидетельствует о резком сокращении объемов банковского кредитования по всем направлениям после краха трех банков в марте всего за неделю. Данные по занятости также говорят о смягчении на рынках труда, хотя ежемесячной отчет о начислении заработной платы пока не подтверждает это.

По словам Ибрахима Рахбари, главного валютного стратега Citigroup, «потрясения в американском банковском секторе… подчеркивают идею о том, что США могут погрузиться в рецессию раньше других крупных экономик», что негативно сказывается на долларе.

В то же время поддержка банковской системы со стороны ФРС, включая новый кредитный механизм, отчасти свела на нет усилия по сокращению баланса ЦБ. Сокращение баланса, известное как количественное ужесточение, было еще одним способом снижения избыточной ликвидности в системе, но необходимость направить дополнительные средства в неустойчивые региональные банки подорвала эти усилия.

«По сути, валютные курсы являются продолжением монетарной политики: доллар сильно вырос на фоне стремления ФРС ужесточить политику. Все изменилось в начале года после появления признаков замедления, которое усилилось из-за банковского кризиса», — заявил Крис Тернер, глава отдела валютных стратегий ING.

Однако ставки фондов на дальнейшее ослабление доллара могут не оправдаться, если инвесторы внезапно решат использовать его в качестве убежища в случае кризиса.

Нынешние условия, оказывающие давление на доллар, «могут исчезнуть довольно быстро, если рынки обнаружат еще одно слабое звено в финансовом секторе или мировой экономике, поскольку мир приспосабливается к более высоким ставкам. Доллар может вырасти еще сильнее», — отметила Джейн Фоули, глава отдела валютных стратегий Rabobank.

И, как и в этом году, дальнейшее ослабление доллара может быть непростым, поскольку инвесторы размышляют, насколько сильно центральным банкам придется ужесточить монетарную политику, чтобы взять инфляцию под контроль.

«Если оглянуться на прошедшую часть года, то в январе это было похоже на сбалансированный сценарий, поскольку общая инфляция снизилась. Затем рынок ослаб в марте из-за банковских потрясений», — заявил Афанасиос Вамвакидис, глава отдела валютных стратегий G10 в Bank of America.

«Путь не будет простым. Будут и взлеты, и падения», — добавил он.

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