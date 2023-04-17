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17 апреля 2023, 9:10 Читати українською

Серебро или акции: что на самом деле спасло инвесторов во время 8 рецессий

Серебро всегда считалось альтернативой традиционным инвестициям, таким как акции и облигации. На фоне недавней волны банковских банкротств и роста процентных ставок центробанков мира многие инвесторы снова вспомнили об этом металле, что спровоцировало скачок цен на него. Но помогло ли серебро инвесторам пережить рецессию в прошлом, разбирался Visualcapitalist.

Серебро всегда считалось альтернативой традиционным инвестициям, таким как акции и облигации.

Оправдало ли серебро свое звание защитного актива

Ценность серебра, как и золота, обусловлена ​​его редкостью как драгоценного металла. В то же время серебро имеет более широкое промышленное применение: его используют во многих отраслях от электроники и медицинских приложений до аккумуляторов и солнечных батарей.

Однако объемы рынка серебра намного меньше рынка золота, что делает его гораздо более волатильным активом.

Наибольшее падение цены на металл произошло в 1980 году: тогда стоимость серебра упала более, чем на 56%. Это произошло после того, как братья Хант, контролировавшие более половины мировых частных запасов серебра, вынуждены были начать его распродажу из-за повышения маржинальных требований.

В следующий раз цены на серебро резко упали во время рецессии 1990-х годов. В целом же, за последние пять десятилетий цена на серебро показала лучший результат, чем S&P 500, только в трех из восьми рецессий: 1973, 1981 и 2007 годов.

Как вели себя цены на серебро и индекс S&P 500 во время рецессий

Год рецессии Продолжительность рецессии Изменение цен на серебро Изменение S&P 500
1973 г. 16 месяцев 43,5% -13,1%
1980 г. 6 месяцев -56,5% 6,6%
1981 г. 16 месяцев 17,5% 5,8%
1990 г. 8 месяцев -19,8% 5,4%
2001 г. 8 месяцев -3,7% -1,8%
2007 г. 18 месяцев -8,7% -37,4%
2020 2 месяца -9% -1,4%

По данным данные Macrotrends

По состоянию на март 2023 года номинальная цена серебра снизилась на 6,1%, а индекс S&P500 — на 3,3%.

Цена серебра в 2023 году

Ожидается, что в ближайшие месяцы спрос на серебро вырастет, что поддержит цену на этот металл. По данным Института серебра, промышленный рынок серебра может подняться благодаря дальнейшему росту электрификации автомобилей и увеличению правительственных расходов на программы «зеленой» энергетики.

Против роста цены на серебро могут сыграть ухудшение мировой экономики и, как следствие, снижение спроса со стороны промышленных потребителей.

Источник: Минфин
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