Серебро всегда считалось альтернативой традиционным инвестициям, таким как акции и облигации. На фоне недавней волны банковских банкротств и роста процентных ставок центробанков мира многие инвесторы снова вспомнили об этом металле, что спровоцировало скачок цен на него. Но помогло ли серебро инвесторам пережить рецессию в прошлом, разбирался Visualcapitalist.
Серебро или акции: что на самом деле спасло инвесторов во время 8 рецессий
Оправдало ли серебро свое звание защитного актива
Ценность серебра, как и золота, обусловлена его редкостью как драгоценного металла. В то же время серебро имеет более широкое промышленное применение: его используют во многих отраслях — от электроники и медицинских приложений до аккумуляторов и солнечных батарей.
Однако объемы рынка серебра намного меньше рынка золота, что делает его гораздо более волатильным активом.
Наибольшее падение цены на металл произошло в 1980 году: тогда стоимость серебра упала более, чем на 56%. Это произошло после того, как братья Хант, контролировавшие более половины мировых частных запасов серебра, вынуждены были начать его распродажу из-за повышения маржинальных требований.
В следующий раз цены на серебро резко упали во время рецессии 1990-х годов. В целом же, за последние пять десятилетий цена на серебро показала лучший результат, чем S&P 500, только в трех из восьми рецессий: 1973, 1981 и 2007 годов.
Как вели себя цены на серебро и индекс S&P 500 во время рецессий
|Год рецессии
|Продолжительность рецессии
|Изменение цен на серебро
|Изменение S&P 500
|1973 г.
|16 месяцев
|43,5%
|-13,1%
|1980 г.
|6 месяцев
|-56,5%
|6,6%
|1981 г.
|16 месяцев
|17,5%
|5,8%
|1990 г.
|8 месяцев
|-19,8%
|5,4%
|2001 г.
|8 месяцев
|-3,7%
|-1,8%
|2007 г.
|18 месяцев
|-8,7%
|-37,4%
|2020
|2 месяца
|-9%
|-1,4%
По данным данные Macrotrends
По состоянию на март 2023 года номинальная цена серебра снизилась на 6,1%, а индекс S&P500 — на 3,3%.
Цена серебра в 2023 году
Ожидается, что в ближайшие месяцы спрос на серебро вырастет, что поддержит цену на этот металл. По данным Института серебра, промышленный рынок серебра может подняться благодаря дальнейшему росту электрификации автомобилей и увеличению правительственных расходов на программы «зеленой» энергетики.
Против роста цены на серебро могут сыграть ухудшение мировой экономики и, как следствие, снижение спроса со стороны промышленных потребителей.
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