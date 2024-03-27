Укргаз и Банк Львов порезали доходность всех гривневых депозитов

Доходность банковских вкладов продолжает падать. За последнюю неделю (с 19 по 26 марта) Украинский индекс ставок по депозитам физлиц снизился по вкладам на все сроки, в частности, по 3-месячным — с 14,35% до 14,14% годовых, по 6-месячным — с 14,34% до 14,18% годовых, а по 9-месячным он уже ниже 14% годовых. Сколько сейчас предлагают своим клиентам банки с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд и как планируют пересматривать депозитные ставки в апреле, — в свежем обзоре «Минфина».

Стимулом для дальнейшего понижения ставок стали несколько событий.

Во-первых, политика НБУ, который неожиданно для рынка снизил не только учетную ставку, но и доходность своих трехмесячных депозитных сертификатов, которые являются одним из основных источников заработков финансистов. Большинство членов Монетарного комитета НБУ ожидают снижения учетной ставки до 13−14% на конец текущего года, еще несколько — предполагают снижение до 11−12%.

Во-вторых, возобновление роста средств населения в банках. По данным Нацбанка, в феврале остатки по банковским вкладам частных клиентов в национальной валюте увеличились на 16 млрд — до 1,067 трлн грн. Хотя это все меньше предыдущих объемов: по сравнению с февралем 2023 года, эти объемы уменьшились на 1,1 п.п.

Активнее всего пересматривают ставки крупные банки, которые не испытывают дефицита ликвидности.

Как банки меняли ставки

Укргазбанк уменьшил доходность всех вкладов на 1 п.п. Теперь банк больше всего платит по вкладам на 1 год и 9 месяцев (14,5% годовых), меньше всего — по вкладам на 3 месяца (4,5% годовых).

По всем вкладам также снизил ставки Банк Львов. По более длинным — на 1 п.п., по более коротким — на 0,5 п.п. Сейчас самую высокую ставку банк предлагает на полугодовые вклады (15,5% годовых), самую маленькую — на вклады на 3 месяца (14,5% годовых).

Аккордбанк срезал доходность вкладов на 3 месяца сразу на 1,5 п.п. — до 16,5% годовых. Ставки по годовым вкладам похудели на 1 п.п. — до 15% годовых, на полгода — на 0,5 п.п. — до 16% годовых.

Альянс банк уменьшил ставки по вкладам на 9 и 12 месяцев на 0,5 п.п., при этом увеличив по вкладам на 3 месяца на 0,75 п.п. Теперь самая высокая ставка в банке сейчас именно на эти вклады — 15,5% годовых, самая маленькая — на год (13,5% годовых).

Идея Банк снизил ставки по вкладам на 6 месяцев на 0,25 п.п. — до 15,5% годовых, и это меньше, чем доходность, которую предлагает банк на 9 и 12 месяцев (по 15,75% годовых).

По вкладам на 3 месяца самые лучшие условия предлагают Аккордбанк (16,5% годовых), Прокредит Банк (16% годовых) и КоминБанк (15,75% годовых).

16% годовых по вкладам на полгода можно найти в КоминБанке, банке Кредит Днепр и Аккордбанке. 15,5% годовых предлагают Идея Банк и Банк Львов. 15% годовых можно заработать в ПУМБ.

Самые привлекательные ставки на 9 месяцев предлагают КоминБанк (16% годовых), Идея Банк (15,75% годовых) и Банк Львов (15% годовых).

В Укрэксимбанке нам сообщили, что наблюдают тенденции к увеличению сроков размещения средств. «Но пока это незначительные проценты, поэтому рано говорить о том, что происходит действительно изменение структуры портфеля по срокам», — добавили представители банка.

Более 40% вкладов в банке приходится на 3-месячные вклады. «Такая структура в том числе еще и отражение той тенденции на рынке ставок, которая была присуща в течение этого 2023 года, процентные ставки на срок 3 месяца были самыми привлекательными. Начиная с февраля, мы постепенно переходим к более классической кривой процентных ставок, а именно, чем больше срок, тем больше ставка. Поэтому в ближайшей перспективе ожидаем, что средняя срочность будет расти», — добавили в банке.

В марте на полугодовые депозиты фиксировалась самая высокая средняя ставка (14,09%) среди 26 участников обзора. Ставки по годовым вкладам — на втором месте (13,82%), на третьем — вклады на 9 месяцев (13,76%). Средняя доходность вкладов на 3 месяца среди участников смотра составила всего 13,09%.

Чего ждать в апреле

По словам директора департамента розничных клиентов Кредобанка Александра Супруновича, банк до конца марта планирует незначительно снизить ставки по депозитам: на 0.5−1 п.п. «Изменение будет касаться вкладов, в первую очередь, со сроками на 6−12 мес.», — добавил он.

Планы по снижению подтвердила и директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш. «Мы планируем совсем небольшую корректировку ставок в сторону снижения по некоторым срокам уже в начале апреля», — сообщила она «Минфину».

Директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль также не исключает вероятность пересмотра ставок, «чтобы предложить клиентам наиболее привлекательные условия размещения депозитов». «Условиями пересмотра ставок является изменение монетарной политики НБУ, уровень инфляции, конкурентная среда и другие факторы», — объясняет банкир.

«Что касается возможного снижения процентной ставки по депозитам, то наши ожидания — снижение в среднем по рынку на 0,5% годовых», — говорит Дмитрий Коваль об ожидаемых средних ставках в апреле.

«По нашему мнению, рынок также будет снижать ценовое предложение по привлечению вкладов в национальной валюте. Некоторые банки это уже сделали в своей продуктовой линейке после последних изменений НБУ как учетной ставки, так и ставки на депозитные сертификаты. Что касается средней ставки, то, по нашему мнению, в апреле она будет колебаться от 13 до 15% годовых», — считает Александр Супрунович из Кредобанка.

В Укрэксимбанке тоже предполагают такой уровень и не ожидают значительных колебаний средних процентных ставок по депозитам физических лиц. В Ощадбанке говорят, что по корректировке ставок «пока решения нет». Что касается прогноза по средним ставкам в апреле по рынку, в банке считают, что возможны «несущественные колебания в сторону уменьшения процентных ставок, поскольку банк не может привлекать дорогие депозитные ресурсы для дальнейшего кредитования с большим риском для себя».

Некоторые банки планируют привлекать вкладчиков с помощью акций. В частности, Екатерина Мелеш из Банка Кредит Днепр и Дмитрий Коваль из ПУМБ сообщили «Минфину», что их банки в апреле планируют акционные предложения для клиентов — как новых, так и «старых».

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.03.2024−25.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.03.2024−25.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.03.2024−25.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.