Украину подкрепили международной помощью: как это скажется на курсе

Уже к концу прошлой недели отыграли свое практически все главные интриги июня для украинского валютного рынка. Как теперь поведет себя курс гривны?

ФРС сохранил свои ставки на текущем уровне, а Нацбанк снизил учетную ставку. Валютные ралли по паре евро/доллар на фоне оглашения решений Федрезерва, политических встрясок в Европе на фоне выборов в Европарламент и во Франции спровоцировали ситуативное проседание позиций евро относительно доллара. Евровалюта пробила психологический уровень ниже 1,07 доллара за евро.

Увеличившаяся разница между ставками Федрезерва и Европейского Центрального банка на этом этапе только добавит интереса к американским активам со стороны мировых инвесторов — и консервативных, и откровенных спекулянтов. В итоге колебания курса евро к доллару, и, соответственно, при пересчете — к гривне, сохранят за евровалютой статус наиболее спекулятивного валютного инструмента в Украине.

Снижение учетной ставки НБУ спровоцирует некоторое уменьшение ставок по гривневым депозитам в банках (по моим прогнозам, от 0,25% до 0,5% годовых по каждому из стандартных депозитных сроков в 3, 6, 9 месяцев и на 1 год). Это, в свою очередь, добавит ситуативного платежеспособного спроса на валюту со стороны тех, кто решит выходить из гривневых вкладов и купить валюту.

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Но при достаточно высоком уровне ЗВР Украины на фоне скорого поступления очередного транша МВФ, средств финпомощи от Евросоюза и, в перспективе, — поступлений денег по решению G7 о выделении нашей стране $50 млрд, у чиновников Нацбанка будет достаточно средств для удержания валютного курса под полным контролем.

Поэтому у гривны очень неплохие перспективы вписаться в параметры, которые были заложены в бюджет на этот год, то есть в среднегодовой курс доллара 40,7 грн. Но надо помнить, что в бюджете закладывался официальный курс НБУ. Поэтому можно смело добавлять к нему еще минимум 60 копеек — 1 гривну на долларе, как разницу с наличным рынком.

Из интриг июня остается незакрытым вопрос по переговорам с западными кредиторами о реструктуризации внешнего долга Украины. Хотя министр финансов Сергей Марченко уже пообещал, что новости с переговоров скоро перейдут из области кулуарных слухов между финансистами в публичную плоскость. Судя по некоторым намекам, все сложится довольно неплохо для Украины и нашего бюджета.

Напомню, что в нем пока заложены затраты на этот год по обслуживанию всех внешних долгов. И даже если списана или реструктуризирована будет только часть из них, это улучшит возможности финансирования других расходов бюджета, что крайне важно.

Причем, поскольку все поступления от наших западных партнеров заходят на счета правительства в Нацбанке в валюте, у регулятора будет возможность проводить свои интервенции, практически управляя, таким образом, официальным курсом.

Кроме того, еженедельно Минфину удается размещать довольно высокие объемы ОВГЗ (сейчас в пределах 8−11 млрд гривен на каждом аукционе), что увеличивает шансы финансировать бюджетный дефицит без запуска «печатного станка». И это также позволит уменьшить давление на курс.

Статистика Минфина и Нацбанка говорит, что, в отличие от иностранцев, которые постепенно сокращают свой портфель ОВГЗ, местные инвесторы (от банков до бизнеса и населения) его только наращивают.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинальной-амортизационной стоимости

Причем банки уже давно обогнали по своим вложениям (698,07 млрд гривен в эквиваленте) Нацбанк (677,61 млрд гривен), а вложения граждан достигли 64 млрд гривен. Периодически активно вкладывается в этот финансовый инструмент и местный бизнес — 164,91 млрд гривен. Эти бумаги предприятия потом часто используют в виде залога по краткосрочным кредитам банков.

Кроме этого, среднедневной объем валютных интервенций НБУ на межбанке вырос в мае до $134 млн, по сравнению со $104 млн в апреле или $86 млн еще в марте. Это позволяет «откачивать» с рынка значительные объемы гривневой ликвидности. И тот факт, что на этой неделе бизнесу еще предстоят расчеты с бюджетом по налогам и сборам, еще больше сократит возможности импортеров по скупке валюты и простимулирует экспортеров к активизации продаж валютной выручки на межбанке. Все это сработает в пользу гривны.

Угрозой в эти дни для валютного рынка останется фактор приближения конца квартала и полугодия. Бюджет может начать массированно рассчитываться со своими контрагентами, и вот с этой стороны в банковскую систему может зайти дополнительная ликвидность на счета предприятий-импортеров, что опасно для гривны.

При такой достаточно радужной среднесрочной перспективе для гривны, я бы все же особого проседания котировок на этой неделе не ждал. Ведь тенденция превышения спроса на валюту над предложением сохраняется как на межбанке, так и на наличном рынке. И в этих условиях, если сам НБУ не пойдет на укрепление гривны своими ценниками интервенций перед приближением отчетной даты, практически всё предложение доллара и евро будет раскупаться как на торгах, так и в обменниках финкомпаний и кассах банков достаточно быстро. А такое состояние спроса и всего валютного рынка не стимулирует снижения котировок продавцами валюты.

Также, уже традиционно, на поведение нашего валютного рынка и настроения всех его участников будет оказывать влияние обстановка на фронте, частота атак агрессора на украинскую гражданскую и критическую инфраструктуру. В первую очередь энергогенерирующую.

Прогноз курса доллара и евро на 17- 21 июня

Межбанк

НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Но с учетом начала периода бюджетных платежей у бизнеса, объемы необходимых вливаний для поддержания курса гривны на торгах несколько сократятся.

По моим прогнозам, за 17−21 июня Нацбанк потратит на поддержание гривны на межбанке от $410 млн до $620 млн. Объемы ежедневных операций по системе Блумберг составят от $170 млн до $380 млн. Причем самая большая активность на межбанке будет наблюдаться в период пиковых расчетов компаний с бюджетом по налогам — то есть с 18 по 20 июня.

Поведение пары евро/доллар на международных площадках по-прежнему будет существенно влиять и на курс евро относительно гривны. Мой прогноз по паре евро/доллар на 17 — 21 июня будет в пределах коридора от 1,062 до 1,087 доллара за евро.

Поэтому, если в этот период на межбанке котировки доллара будут в пределах коридора 40,15 — 40,95 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс безналичного евро будет в пределах коридора от 42,63 до 44,51 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 30 копеек по доллару, а по евро — в пределах от 20 до 40 копеек. Практика выставления отдельными сетями обменников спреда по доллару и евро в пределах до 60 копеек — 1 гривны также сохранится.

Коридор котировок покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 39,95 до 41,45 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,10 до 41,35 гривен.

Ценники по наличному евро в банках будут в пределах широкого коридора покупок и продаж от 42,60 до 45,00 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,20 до 44,95 грн.

Разброс котировок покупок и продаж евровалюты останется на этой неделе очень большим, а сам евро будет основным инструментом для активных спекуляций на наличном рынке.