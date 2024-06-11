Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знизилися в понеділок на тлі політичної напруги у регіоні, спровокованої результатами виборів до Європарламенту.
Європейські ринки акцій впали після виборів до Європарламенту
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Падіння ринку
Французький фондовий індекс CAC 40 показав найбільше зниження за підсумками торгів у понеділок, опустившись на 1,35%. Німецький DAX та італійський FTSE MIB втратили по 0,34%, іспанський IBEX 35 — 0,42%, британський FTSE 100 — 0,2%.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до закриття ринку знизився на 0,27% до 522,16 пункту.
Лідерами падіння у Парижі у понеділок стали акції банків, у тому числі Societe Generale (-7,5%), BNP Paribas (-4,8%), Credit Agricole (-3,6%).
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Котирування паперів виробників товарів класу «люкс» Hermes та LVMH опустилися на 2,8% та 2,1%. Крім того, різко подешевшали акції будівельної компанії Vinci (-5,4%) та енергокомпанії Engie (-3,2%).
Ціна паперів Volvo Car подорожчала на 2,2%. Шведський автовиробник раніше повідомив, що починає перенесення виробництва електромобілів із Китаю до Бельгії, оскільки Європейський союз планує підвищити мита на імпорт випущених у КНР машин.
Помітне зниження у Франкфурті показали акції BASF (-1,4%), RWE (-1,7%) та Volkswagen (-1,4%).
У Мілані подешевшали папери STMicroelectronics (-0,4%), Moncler (-1,9%), Telecom Italia (-2,6%), у Мадриді — Banco Santander (-0,5%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (-1,4%).
Трейдери чекають на засідання Федеральної резервної системи США, яке пройде 11−12 червня.
Ринок практично впевнений, що ФРС збереже незмінною базову процентну ставку на засіданні. Вони уважно оцінюватимуть підсумкову заяву американського ЦБ, а також слова глави Федрезерва Джерома Пауелла, щоб зрозуміти, коли регулятор має намір перейти до пом'якшення грошово-кредитної політики.
Нагадаємо
Минулого тижня Європейський центральний банк опустив ключові відсоткові ставки вперше із 2019 року.
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