ФРС зберегла процентну ставку у діапазоні 5,25-5,5% річних

Федрезерв зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) в діапазоні 5,25−5,5% річних за підсумками дводенного засідання, що завершилося в середу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Рішення співпало з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

Ставка перебуває на максимальному рівні за 23 роки.

Медіанний прогноз керівників ФРС, опублікований за підсумками засідання, передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році та на 100 б.п. 2025 року.

«Останні статдані свідчать про те, що економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами. Приріст числа робочих місць залишається сильним, а рівень безробіття — низьким. Інфляція ослабла за останній рік, але залишається підвищеною», — йдеться у повідомленні.

Читайте: Річна інфляція в США у травні сповільнилася до мінімуму з квітня 2021 року

«В останні місяці відзначається помірний подальший прогрес у русі інфляції до поставленої FOMC мети у 2%», — зазначають у ФРС. У заяві американського ЦБ за підсумками попереднього засідання йшлося, що подальшого прогресу «не спостерігається».

Дані Мінпраці США, опубліковані в середу, показали уповільнення темпів зростання споживчих цін (індекс CPI) у країні у травні до 3,3% із 3,4% місяцем раніше. Інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) ослабла до 3,4% із 3,6%.

FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі.

«Комітет вважає, що ризики для досягнення цілей у плані зайнятості та інфляції стали більш збалансованими за останній рік. Економічні перспективи невизначені, і FOMC, як і раніше, дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків, — наголошується в повідомленні. — Для досягнення цих цілей ми вирішили зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними засобами на рівні 5,25−5,5% річних.

При розгляді змін цільового діапазону ставки Комітет ретельно оцінюватиме дані, що змінюються, мінливі прогнози і баланс ризиків. Керівництво Федрезерва не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%.

Федрезерв має намір продовжити скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі.

«Ми твердо віддані тому, щоб повернути інфляцію до цільового рівня 2%», — йдеться у заяві ФРС.

Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відстежувати вплив інформації, що надходить на економічний прогноз.

«Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC. Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включаючи дані про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також про подіях на фінансових ринках та міжнародних подіях», — йдеться у документі.

Рішення було ухвалено членами FOMC одноголосно.