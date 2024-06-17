Україну підкріпили міжнародною допомогою: як це позначиться на курсі

Вже до кінця минулого тижня відігралися практично всі головні інтриги червня для українського валютного ринку. Як тепер поводитиметься курс гривні?

ФРС зберіг свої ставки на поточному рівні, а Нацбанк зменшив облікову ставку. Валютні ралі за парою євро/долар на тлі оголошення рішень Федрезерва, політичних струсів у Європі на тлі виборів до Європарламенту та у Франції спровокували ситуативне просідання позицій євро щодо долара. Євровалюта пробила психологічний рівень нижче 1,07 долара за євро.

Різниця між ставками Федрезерва і Європейського Центрального банку, що збільшилася, на цьому етапі лише додасть інтересу до американських активів з боку світових інвесторів — і консервативних, і відвертих спекулянтів. У результаті коливання курсу євро щодо долара, і, відповідно, при перерахунку — до гривні, збережуть за євровалютою статус найспекулятивнішого валютного інструменту в Україні.

Зниження облікової ставки НБУ спровокує деяке зменшення ставок за гривневими депозитами у банках (за моїми прогнозами, від 0,25% до 0,5% річних за кожним із стандартних депозитних термінів у 3, 6, 9 місяців та на 1 рік). Це, зі свого боку, додасть ситуативного платоспроможного попиту на валюту з боку тих, хто вирішить виходити з гривневих вкладів та купити валюту.

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Але за досить високого рівня ЗВР України на тлі швидкого надходження чергового траншу МВФ, коштів фіндопомоги від Євросоюзу і, в перспективі, — надходжень грошей за рішенням G7 про виділення нашій країні $50 млрд, у посадовців Нацбанку буде достатньо коштів для утримання валютного курсу під повним контролем.

Тому у гривні дуже непогані перспективи вписатися у параметри, які було закладено до бюджету на цей рік, тобто у середньорічний курс долара 40,7 грн. Але треба пам'ятати, що у бюджеті закладався офіційний курс НБУ. Тому можна сміливо додавати до нього ще щонайменше 60 копійок — 1 гривню на доларі, як різницю з готівковим ринком.

Серед інтриг червня залишається незакритим питання щодо переговорів із західними кредиторами з реструктуризації зовнішнього боргу України. Хоча міністр фінансів Сергій Марченко вже пообіцяв, що новини з переговорів незабаром перейдуть із кулуарних чуток між фінансистами в публічну площину. Зважаючи на деякі натяки, все складеться досить непогано для України та нашого бюджету.

Нагадаю, що в ньому поки що закладено витрати на цей рік із обслуговування всіх зовнішніх боргів. І навіть якщо списано чи реструктуризовано буде лише частину з них, це покращить можливості фінансування інших видатків бюджету, що вкрай важливо.

Причому, оскільки всі надходження від наших західних партнерів заходять на рахунки уряду в Нацбанку у валюті, регулятор матиме можливість проводити свої інтервенції, практично керуючи, таким чином, офіційним курсом.

Крім того, щотижня Мінфіну вдається розміщувати досить високі обсяги ОВДП (наразі в межах 8−11 млрд гривень на кожному аукціоні), що збільшує шанси фінансувати бюджетний дефіцит без запуску «друкарського верстата». І це також дозволить зменшити тиск на курс.

Статистика Мінфіну та Нацбанку каже, що, на відміну від іноземців, які поступово скорочують свій портфель ОВДП, місцеві інвестори (від банків до бізнесу та населення) його лише нарощують.

ОВДП в обігу за номінальною-амортизаційною вартістю

Причому банки вже давно обігнали за своїми вкладеннями (698,07 млрд гривень в еквіваленті) Нацбанк (677,61 млрд гривень), а вкладення громадян досягли 64 млрд гривень. Періодично активно вкладається у цей фінансовий інструмент і місцевий бізнес — 164,91 млрд гривень. Ці папери підприємства потім часто використовують, як заставу за короткостроковими кредитами банків.

Крім цього, середньоденний обсяг валютних інтервенцій НБУ на міжбанку зріс у травні до $134 млн, порівнюючи зі $104 млн у квітні або $86 млн ще у березні. Це дозволяє «відкачувати» з ринку значні обсяги гривневої ліквідності. І той факт, що цього тижня на бізнес ще чекають розрахунки з бюджетом за податками та зборами, ще більше скоротить можливості імпортерів зі скуповування валюти і простимулює експортерів до активізації продажів валютного виторгу на міжбанку. Все це спрацює на користь гривні.

Загрозою цими днями для валютного ринку залишиться чинник наближення кінця кварталу та півріччя. Бюджет може почати масово розраховуватися зі своїми контрагентами, і ось з цього боку до банківської системи може зайти додаткова ліквідність на рахунки підприємств-імпортерів, що є небезпечним для гривні.

За такої досить райдужної середньострокової перспективи для гривні, я б все ж таки особливого просідання котирувань цього тижня не чекав. Адже тенденція перевищення попиту на валюту над пропозицією зберігається як на міжбанку, так і на готівковому ринку. І в цих умовах, якщо сам НБУ не наважиться на зміцнення гривні своїми цінниками інтервенцій перед наближенням звітної дати, практично вся пропозиція долара та євро розкуповуватиметься як на торгах, так і в обмінниках фінкомпаній та касах банків досить швидко. А такий стан попиту та всього валютного ринку не стимулює зниження котирувань продавцями валюти.

Також, вже традиційно, на поведінку нашого валютного ринку та настрої всіх його учасників впливатиме обстановка на фронті, частота атак агресора на українську громадянську та критичну інфраструктуру. Насамперед енергогенеруючу.

Прогноз курсу долара та євро на 17−21 червня

Міжбанк

НБУ продовжить активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара. Але з огляду на початок періоду бюджетних платежів у бізнесу, обсяги необхідних вливань для підтримки курсу гривні на торгах дещо скоротяться.

За моїми прогнозами, за 17−21 червня Нацбанк витратить на підтримку гривні на міжбанку від $410 млн до $620 млн. Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг становитимуть від $170 млн до $380 млн. Причому найбільша активність на міжбанку спостерігатиметься у період пікових розрахунків компаній з бюджетом за податками — тобто з 18 до 20 червня.

Поведінка пари євро/долар на міжнародних майданчиках, як і раніше, істотно впливатиме і на курс євро щодо гривні. Мій прогноз щодо пари євро/долар на 17 — 21 червня буде в межах коридору від 1,062 до 1,087 долара за євро.

Тому, якщо у цей період на міжбанку котирування долара перебуватимуть у межах коридору 40,15 — 40,95 гривень, то через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня курс безготівкового євро перебуватиме в межах коридору від 42,63 до 44,51 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть спред у межах від 20 до 30 копійок за доларом, а за євро — в межах від 20 до 40 копійок. Практика виставлення окремими мережами обмінників спреду за доларом та євро в межах до 60 копійок — 1 гривні також збережеться.

Коридор котирувань купівлі та продажу за готівковим доларом у банках перебуватиме в межах від 39,95 до 41,45 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 40,10 до 41,35 гривень.

Цінники з готівкового євро в банках перебуватимуть в межах широкого коридору купівлі та продажу від 42,60 до 45,00 грн. А у пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,20 до 44,95 грн.

Розкид котирувань покупок та продажів євровалюти залишиться цього тижня дуже великим, а сам євро буде основним інструментом для активних спекуляцій на готівковому ринку.