Белый дом попросил Баффета спасти банки: сколько он на этом заработает

Белый дом США в едет переговоры с основателем Berkshire Hathaway по поводу противодействия нынешнему кризису. Деталей нет, но можно догадаться, что Баффет сможет выкупить некоторые из упавших банков. Он уже не раз зарабатывал на подобных сделках, расскажем, когда, сколько и как.

Какие банки спасал Баффет

Есть два любопытных эпизода, когда знаменитый миллиардер выступил покупателем проблемных активов, и те затем хорошо выстрелили: это были инвестиции в Goldman Sachs в 2008 г. и покупка доли в Bank of America в 2011 г.

Первый случай пришелся на самое начало ипотечного кризиса 2008 г. Власти США отчаянно искали покупателей сначала для Lehman Brothers, а потом для других системно значимых банков с обвалившимися активами.

Баффет выбрал Goldman Sachs, инвестировав $5 млрд. Вложение рассматривалось, как благо для финансовых рынков в целом, поскольку свидетельствовало о доверии со стороны одного из самых опытных инвесторов страны.

«Такого мы раньше не видели. Вся система остановилась. Как будто сюжет фильма „Перл Харбор“ воплотился в реальность, за исключением только того, что от невероятной силы пострадала сама экономика», — так комментировал Баффет финансовый кризис 2008 года в интервью для Vice News.

Уже тогда «Оракул из Омахи» понимал, насколько успешной станет его инвестиция: «Мое решение вложить деньги в Goldman Sachs было обусловлено уверенностью не только в самом финансовом конгломерате, но и в будущем американской экономики», — заявил он.

Второй эпизод прошел по похожей схеме: Bank of America упал в цене в 2011 г. под грузом ипотечных активов и судебных исков. Баффет вложил напрямую в капитал банка $5 млрд.

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Сколько принесли вложения

В 2008 году миллиардер купил привилегированные акции, поэтому Goldman Sachs сохранил возможность выкупить их, что он и сделал в 2011 году. В течение трех лет Berkshire Hathaway держала акции и заработала на этом $3,7 млрд, $1,27 млрд из которых были дивидендными выплатами.

Во время своего первого инвестирования в Goldman Баффет также получил варрант на покупку обыкновенных акций Goldman Sachs на $5 млрд по цене $115 за штуку. В 2013 году миллиардер совершил сделку, получив 13,1 млн акций Goldman Sachs и $2 млрд наличными. Через пять лет, когда все успокоилось, он реализовал бумаги с прибылью более 200%.



В августе 2011 года Баффет приобрел привилегированные акции Bank of America, когда тот переживал нелегкие времена из-за многочисленных юридических проблем, вызванных кризисом ипотечного кредитования. В рамках сделки миллиардер получил право приобрести еще 700 млн обыкновенных акций банка по цене в $7,14 за штуку, на общую сумму в $5 млрд.

На закрытии торгов 29 июня акции Bank of America торговались в три раза дороже — по $24,32 за бумагу. Рыночная стоимость пакета достигла $17 млрд. Таким образом доход Баффета от сделки с акциями составил $12 млрд. Через шесть лет стоимость акций банка, которые находились в портфеле Баффета, составила $17 млрд (+240%).

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Стоит ли брать пример с Баффета

Отчасти здесь работает эффект самосбывающегося пророчества: рынок настолько сильно верит в провидение миллиардера, что эта вера останавливает бегство капитала из принадлежащих ему банков и разворачивает акции наверх.

В итоге покупки Баффета чаще всего оказываются более удачной инвестицией, чем ставка на банковский сектор в целом или просто самые крепкие бумаги в отрасли. С сентября 2008 г. банки США в среднем выросли лишь на 50%.

Но это не самое важное. После покупки Баффетом Goldman банковский сектор потерял еще 75%, прежде чем начал расти, и вернулся к этой отметке лишь в 2016 г. То есть Баффет вместе со всем рынком испытал реально глубокую просадку.

Как чувствуют себя банки из портфеля Berkshire Hathaway

И Goldman Sachs (эти акции он давно продал), и Bank of America (остается их крупнейшим акционером) чувствуют себя лучше рынка: с января они потеряли 10% и 17% соответственно против -18% по банковскому сектору в среднем.

На конец предыдущего года (последний отчет 13 °F был недавно) в портфеле Berkshire Hathaway остается пять банковских фишек, большая часть из которых сейчас держится весьма достойно (в скобках динамика с начала этого года):

• Citigroup (-3%)

• Jefferies Financial (-6%)

• Bank of New York Mellon (-6%)

• Bank of America (-17%)

• Bancorp (-22%)

В целом портфель Баффета также держится неплохо. Акции самой Berkshire Hathaway с начала года проседают лишь на 3%, пока широкий рынок США (SPY) прибавляет те же 3%, а финансовый сектор (XLF) целиком падает на 9%.

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Выводы