Белый дом попросил Баффета спасти банки: сколько он на этом заработает

Какие банки спасал Баффет

Есть два любопытных эпизода, когда знаменитый миллиардер выступил покупателем проблемных активов, и те затем хорошо выстрелили: это были инвестиции в Goldman Sachs в 2008 г. и покупка доли в Bank of America в 2011 г.

Первый случай пришелся на самое начало ипотечного кризиса 2008 г. Власти США отчаянно искали покупателей сначала для Lehman Brothers, а потом для других системно значимых банков с обвалившимися активами.

Баффет выбрал Goldman Sachs, инвестировав $5 млрд. Вложение рассматривалось, как благо для финансовых рынков в целом, поскольку свидетельствовало о доверии со стороны одного из самых опытных инвесторов страны.

«Такого мы раньше не видели. Вся система остановилась. Как будто сюжет фильма „Перл Харбор“ воплотился в реальность, за исключением только того, что от невероятной силы пострадала сама экономика», — так комментировал Баффет финансовый кризис 2008 года в интервью для Vice News.

Уже тогда «Оракул из Омахи» понимал, насколько успешной станет его инвестиция: «Мое решение вложить деньги в Goldman Sachs было обусловлено уверенностью не только в самом финансовом конгломерате, но и в будущем американской экономики», — заявил он.

Второй эпизод прошел по похожей схеме: Bank of America упал в цене в 2011 г. под грузом ипотечных активов и судебных исков. Баффет вложил напрямую в капитал банка $5 млрд.

Сколько принесли вложения

В 2008 году миллиардер купил привилегированные акции, поэтому Goldman Sachs сохранил возможность выкупить их, что он и сделал в 2011 году. В течение трех лет Berkshire Hathaway держала акции и заработала на этом $3,7 млрд, $1,27 млрд из которых были дивидендными выплатами.

Во время своего первого инвестирования в Goldman Баффет также получил варрант на покупку обыкновенных акций Goldman Sachs на $5 млрд по цене $115 за штуку. В 2013 году миллиардер совершил сделку, получив 13,1 млн акций Goldman Sachs и $2 млрд наличными. Через пять лет, когда все успокоилось, он реализовал бумаги с прибылью более 200%.



В августе 2011 года Баффет приобрел привилегированные акции Bank of America, когда тот переживал нелегкие времена из-за многочисленных юридических проблем, вызванных кризисом ипотечного кредитования. В рамках сделки миллиардер получил право приобрести еще 700 млн обыкновенных акций банка по цене в $7,14 за штуку, на общую сумму в $5 млрд.

На закрытии торгов 29 июня акции Bank of America торговались в три раза дороже — по $24,32 за бумагу. Рыночная стоимость пакета достигла $17 млрд. Таким образом доход Баффета от сделки с акциями составил $12 млрд. Через шесть лет стоимость акций банка, которые находились в портфеле Баффета, составила $17 млрд (+240%).

Стоит ли брать пример с Баффета

Отчасти здесь работает эффект самосбывающегося пророчества: рынок настолько сильно верит в провидение миллиардера, что эта вера останавливает бегство капитала из принадлежащих ему банков и разворачивает акции наверх.

В итоге покупки Баффета чаще всего оказываются более удачной инвестицией, чем ставка на банковский сектор в целом или просто самые крепкие бумаги в отрасли. С сентября 2008 г. банки США в среднем выросли лишь на 50%.

Но это не самое важное. После покупки Баффетом Goldman банковский сектор потерял еще 75%, прежде чем начал расти, и вернулся к этой отметке лишь в 2016 г. То есть Баффет вместе со всем рынком испытал реально глубокую просадку.

Как чувствуют себя банки из портфеля Berkshire Hathaway

И Goldman Sachs (эти акции он давно продал), и Bank of America (остается их крупнейшим акционером) чувствуют себя лучше рынка: с января они потеряли 10% и 17% соответственно против -18% по банковскому сектору в среднем.

На конец предыдущего года (последний отчет 13 °F был недавно) в портфеле Berkshire Hathaway остается пять банковских фишек, большая часть из которых сейчас держится весьма достойно (в скобках динамика с начала этого года):

• Citigroup (-3%)

• Jefferies Financial (-6%)

• Bank of New York Mellon (-6%)

• Bank of America (-17%)

• Bancorp (-22%)

В целом портфель Баффета также держится неплохо. Акции самой Berkshire Hathaway с начала года проседают лишь на 3%, пока широкий рынок США (SPY) прибавляет те же 3%, а финансовый сектор (XLF) целиком падает на 9%.

Выводы