Уоррен Баффет потерял $8 миллиардов из-за краха SVB

Цена финансовых акций в портфеле американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, вероятно, упала на $8 млрд за несколько последних дней из-за краха Silicon Valley Bank. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Business Insider.

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Потери Berkshire Hathaway Баффета

Berkshire Hathaway Баффета потеряла около $6,6 млрд из своих долей в Bank of America и American Express. Но в то же время миллиардер может извлечь выгоду из нынешнего хаоса на банковском рынке и купить акции банков по сниженной цене.

Баффет обычно инвестирует в долгосрочной перспективе, потому его вряд ли волнует краткосрочный удар по портфелю. «Я был бы удивлен, если бы Баффет сейчас не вкладывал капитал в свои любимые региональные банки», — написал в Twitter Билл Экман, еще один инвестор-охотник за скидками.

Напомним

К концу декабря прошлого года компания Баффета владела акциями банковских, страховых и финансовых услуг на $74 млрд, свидетельствует последнее обновление портфеля Berkshire Hathaway. Его крупнейшие активы включали Bank of America ($33 млрд) и American Express ($22 млрд).

За последние несколько дней цена акций Bank of America упала на 12%, что привело к уменьшению цены доли Berkshire в банке примерно на $4 млрд. Акции American Express упали на 10% за последние три торговых дня, сократив стоимость доли Berkshire в кредитном гиганте-операторе карт на $2,6 млрд.

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Акции других финансовых компаний Berkshire также упали, включая Ally Financial (на 22%), US Bancorp (на 20%), Jefferies (на 15%), Citigroup (на 12%), BNY Mellon (на 11%) и Globe Life (на 10%). В общей сложности его 15 финансовых холдингов потеряли $8 млрд за это время.