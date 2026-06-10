Базовая социальная помощь для безработных: кто может получать ее в течение года

В Украине действуют четкие и строгие правила по начислению базовой социальной помощи (БСД) для граждан трудоспособного возраста, у которых пока нет официального места работы. Кому именно по безработным согласуют выплаты, на какой срок рассчитана программа и при каких условиях финансирование можно продлить еще на полгода, пишет ТСН.ua.

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Платят ли БСП безработным?

Да, лица трудоспособного возраста имеют законное право на получение базовой социальной помощи, однако для этого действует обязательное и безальтернативное юридическое условие. Человек должен официально состоять на учете в Государственном центре занятости и иметь официально подтвержденный статус безработного.

Если гражданин трудоспособного возраста фактически нигде не работает, но в то же время игнорирует визиты в учреждение и не состоит на учете как безработный, БСП такой семье не назначат ни при каких обстоятельствах. Государство позиционирует эту помощь как временную поддержку для тех, кто стремится трудоустроиться, а не как постоянное содержание тех, кто ведет скрытый образ жизни или работает в теневом секторе экономики.

Сроки выплат БСП

Для официально зарегистрированных безработных базовая социальная помощь первично назначается сроком на 6 месяцев. Это время предоставляется человеку для активной коммуникации с советниками и посещения собеседований.

Если в течение первого полугодия найти подходящее место работы по объективным причинам так и не удалось, законодательство позволяет продлить выплату БСП еще на один дополнительный срок 6 месяцев. Однако для этого безработный должен доказать свое действенное участие в процессе возвращения на рынок труда.

Продление выплат на второе полугодие становится возможным исключительно при условии выполнения одного из следующих требований Центра занятости:

безработный активно участвует в общественно полезных работах.

гражданин официально проходит профессиональное переобучение, курсы повышения квалификации или приобретает новую востребованную специальность по направлению учреждения;

Человек добросовестно и в полном объеме выполняет свой утвержденный индивидуальный план трудоустройства, не пропуская плановых встреч и предлагаемых вакансий.

Таким образом, 2026 БСП для безработных является не просто пассивной социальной выплатой, а двусторонним соглашением между гражданином и государством, где финансовая помощь напрямую зависит от ответственности и активности самого человека.