Долг на 1,2 млрд евро: Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций

Группа Нафтогаз достигла принципиального соглашения по реструктуризации еврооблигаций на общую сумму 1,2 млрд евро . Об этом написал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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Что известно

«Мы достигли принципиального согласия со специальным комитетом держателей облигаций по продлению сроков погашения еврооблигаций до 2032−2033 годов. Это очень важный результат для финансовой устойчивости Группы в условиях войны и постоянных атак на нефтегазовую инфраструктуру», — написал он.

По его словам, только в 2025 году россияне нанесли 229 ударов по объектам Нафтогаза — больше, чем за предыдущие три года полномасштабной войны вместе. С начала 2026 года враг уже более 170 раз атаковал наши объекты.

Потери собственной добычи газа мы вынуждены компенсировать импортными поставками. Безусловно, все это влияет на финансово-экономические показатели. Несмотря на все вызовы, мы сохранили стабильность работы и продолжаем выполнять свои обязательства перед государством и потребителями.

Успешное завершение реструктуризации даст нам больше возможностей направлять ресурсы на восстановление инфраструктуры, подготовку к отопительному сезону. Спасибо специальному комитету за конструктивный диалог и решение", — подытожил Корецкий.