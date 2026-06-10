Дія Wallet протестировали на совместимость с похожими системами 6 стран: что это даст украинцам

Украина достигла значительного прогресса в процессе цифровой евроинтеграции. Министерство цифровой трансформации официально сообщило об успешном завершении тестирования украинского цифрового кошелька «Дія Wallet» во взаимодействии с аналогичными европейскими системами. Это тестирование является ключевым этапом для обеспечения полной совместимости украинских цифровых документов с экосистемой Европейского Союза.

Успешная реализация этого проекта открывает новые возможности для граждан Украины, которые находятся в странах ЕС:

Признание документов. Цифровые документы в «Дії» постепенно становятся полноценными аналогами бумажных удостоверений на территории Европы, что значительно упрощает бюрократические процедуры.

Электронные подписи. Благодаря интеграции украинцы смогут использовать свою цифровую подпись для подписания документов онлайн в европейских сервисах, не нуждаясь в личном присутствии или оформлении бумажных доверенностей.

Безопасность данных. Внедрение европейских стандартов защиты информации в «Дії» гарантирует более высокий уровень приватности и безопасности персональных данных пользователей.

Почему это важно

Это тестирование приближает нас к полноценному «цифровому безвизу». Совместимость систем позволит Украине стать частью единого цифрового пространства ЕС. Если синхронизация «Дія Wallet» с европейскими сервисами пройдет успешно, это увеличит уровень доверия к украинским государственным сервисам и упростит интеграцию украинских беженцев и предпринимателей в европейскую экономику.

В будущем разработчики планируют масштабировать эти решения, позволяя гражданам ЕС так же легко использовать их цифровые инструменты на территории Украины.

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